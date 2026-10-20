MADRID — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado este martes la existencia de conversaciones con Vox de cara a buscar fórmulas de entendimiento en el Senado. El objetivo de estos contactos es contrarrestar la estrategia del PSOE y diversas fuerzas de izquierda para presentar candidaturas unitarias a la Cámara Alta en la próxima cita electoral.

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En una entrevista concedida a la cadena COPE, el líder de la oposición apeló a la cautela a la hora de abordar estas negociaciones: “Nosotros hemos acordado discreción en las conversaciones y respeto. Yo voy a seguir cumpliendo esa discreción y respeto. Ellos saben hasta dónde podemos llegar y que tenemos sentido de Estado”, subrayó Feijóo.

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Este reconocimiento por parte de la dirección popular se produce apenas un día después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, manifestara abiertamente la disposición de su partido a alcanzar acuerdos puntuales con el PP. Abascal señaló que los pactos articulados entre las fuerzas progresistas exigen «sacrificios» al bloque de la oposición para evitar que la izquierda se haga con el control mayoritario del Senado.

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