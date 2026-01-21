El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, expresó su pesar por la muerte del maquinista del tren accidentado en Gelida, Barcelona, en un mensaje publicado en la red social X bajo el título: «Esto es demasiado».

«Siento mucho el fallecimiento de otro maquinista en el descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona), y deseo la recuperación de las personas heridas», escribió Feijóo, quien además trasladó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «nuestra preocupación y nuestro apoyo a los servicios de emergencia».

El accidente dejó un saldo de un fallecido y quince personas heridas, según fuentes consultadas por EFE. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron alrededor de cuarenta dotaciones de Bomberos de la Generalitat, veinte ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de los Mossos d’Esquadra.

El suceso ocurrió en una jornada marcada por intensas precipitaciones en toda Cataluña, lo que activó el plan de emergencias Ferrocat. El teléfono 112 recibió 28 llamadas relacionadas con el accidente.

Esta misma noche se produjo un segundo incidente ferroviario en la región: un tren descarriló en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera, tras colisionar con una roca caída sobre la vía debido al temporal. En este segundo accidente viajaban diez pasajeros y, según Adif, no se registraron heridos.