El estilista se reincorpora al magacín presentado por Joaquín Prat coincidiendo con el estreno de la nueva edición de ‘Supervivientes 2026’ y tras su paso por el jurado de ‘Bailando con las estrellas’.

Telecinco continúa ajustando su oferta de entretenimiento y, en esta ocasión, ha confirmado el retorno de uno de sus rostros habituales. Pelayo Díaz se suma nuevamente al equipo de colaboradores de El tiempo justo, espacio presentado por Joaquín Prat, retomando así su labor en el plató de Mediaset España. El fichaje se hizo efectivo el pasado lunes, 9 de marzo, reforzando la mesa de debate dedicada a los realities de la cadena.

Una cara conocida en el formato

Aunque su reincorporación es ahora permanente, Pelayo Díaz no es ajeno al programa. El estilista ya había participado con anterioridad en el espacio, donde analizó la segunda edición de Supervivientes All Stars. Durante aquellas intervenciones, Díaz destacó por mostrar opiniones diferenciadas del resto de sus compañeros, abordando cuestiones como la trayectoria de Adara Molinero o su sonada enemistad con Montoya.

Su presencia en el plató de Joaquín Prat también sirvió, en su momento, como tribuna para responder a las críticas recibidas durante su etapa como jurado en Bailando con las estrellas. Ante los cuestionamientos sobre sus valoraciones profesionales, el estilista se defendió argumentando la naturaleza de su rol: «La cadena me ha contratado para que dé mi opinión de una forma subjetiva porque, si quisieran a una persona que supiera de baile deportivo, tendrían a un cuarto jurado que supiera de baile», sentenció. Del mismo modo, respondió con firmeza a las quejas de concursantes como Manu Tenorio tras su eliminación: «Tristemente, su trabajo es ensayar y bailar y el nuestro es dar nuestra opinión».

Refuerzo estratégico para la temporada de ‘Supervivientes’

La vuelta de Pelayo Díaz se produce en un momento clave para la programación de Telecinco: el estreno de Supervivientes 2026. Tras su salida del programa el pasado noviembre —derivada de una reestructuración de las tardes de la cadena que también afectó a Arantxa del Sol—, el estilista vuelve para aportar su visión en la mesa de telerrealidad.

Su incorporación se produce en un contexto de refuerzo del equipo de colaboradores, sumándose a los recientes fichajes de Javier Ungría y Yulen Pereira, quienes comenzaron su labor en el programa el pasado viernes, 6 de marzo. Con este movimiento, Mediaset España busca consolidar el análisis de su buque insignia de la temporada, apostando por perfiles con experiencia previa en el formato para mantener la competitividad de sus tardes.