Los hermanos Carlos y Daniel Ramos emprenden acciones contra la televisiva, a quien acusan de incumplimiento contractual y de eludir sus obligaciones fiscales en España.

La tensión escala en la antesala del estreno de La cárcel de los gemelos, el nuevo reality producido por Zona Gemelos previsto para el 15 de marzo. A pocos días del inicio, el formato ha sufrido una baja significativa: Aída Nízar, cuya incorporación había sido anunciada como uno de los grandes reclamos del concurso, ha decidido desvincularse del proyecto alegando «conductas agresivas» y un supuesto incumplimiento de las cláusulas contractuales tras un altercado con otra participante, La Marrash.

El conflicto: ¿Devolución de honorarios o abandono?

La respuesta de los hermanos Ramos, creadores del formato, no se ha hecho esperar. Lejos de aceptar la renuncia sin más, los gemelos han manifestado públicamente su intención de reclamar el dinero entregado a la colaboradora. «En el contrato pone que es cuando empieza el reality, y ni ha empezado. Le dije: ‘¿No quieres entrar? Pues devuelve todo el dinero’. Ha cogido y me ha bloqueado», explicaba uno de ellos, advirtiendo que, de no presentarse al estreno, se enfrentará a consecuencias legales: «Va a pagar hasta el último céntimo».

Acusaciones fiscales: la polémica del pago en Emiratos Árabes

El conflicto ha trascendido el ámbito puramente profesional para adentrarse en acusaciones de carácter fiscal. Según han desvelado los hermanos Ramos, el pago realizado a Nízar se gestionó fuera de nuestras fronteras a petición de la propia televisiva. «El dinero que yo le he pagado he tenido que enviarlo a Emiratos Árabes Unidos para que ella no tribute en España», han asegurado.

Los creadores de contenido han criticado con dureza lo que consideran una contradicción entre la imagen pública de Nízar y sus actuaciones financieras. Carlos Ramos fue tajante al respecto, vinculando el pago de impuestos con los servicios públicos básicos y cuestionando la coherencia de aquellos que se declaran «abanderados de la patria» mientras evitan tributar en el país.

La respuesta de Aída Nízar

Por su parte, Aída Nízar ha optado por una respuesta indirecta y sutil a través de sus redes sociales. Lejos de entrar en una confrontación directa sobre las acusaciones vertidas por los gemelos, la televisiva ha compartido un vídeo promocional de sus próximos compromisos profesionales, acompañándolo de un mensaje escueto: «Adoro trabajar y tributar. Ganas de encontrarme con cada uno de vosotros y adorar la vida juntos en las mejores salas de España».

Con el estreno de La cárcel de los gemelos a la vuelta de la esquina, el futuro del formato y la resolución de este litigio contractual se mantienen como puntos de gran interés mediático, mientras los hermanos Ramos preparan un concurso que, con 250.000 euros en juego, ya ha comenzado su andadura marcada por la controversia.