La portavoz parlamentaria de la formación califica de «infame» la actuación del Ejecutivo central tras la asunción del mando único en la ciudad autónoma.

Lee tambien: Fernando Simón se desplaza a Ceuta para evaluar el riesgo epidemiológico tras la crisis migratoria

MADRID.— La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha lanzado duras críticas este jueves contra la gestión del Gobierno en Ceuta en el marco de la crisis migratoria e institucional que atraviesa la ciudad autónoma. En unas contundentes declaraciones a su llegada a la Comisión de Seguridad Nacional, donde comparecía el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la parlamentaria ha cuestionado abiertamente la autoridad del Ejecutivo central sobre la población local tras decretarse la asunción del mando único en la zona.

Millán ha sostenido que «este Gobierno no tiene ningún tipo de derecho a exigir a los ciudadanos en Ceuta que tengan respeto por sus infames leyes y sus infames decisiones», al tiempo que ha elogiado las protestas registradas en los últimos días en la ciudad. A juicio de la portavoz parlamentaria, el pueblo ceutí está dando una «lección de dignidad y honor» frente a una administración a la que acusa de instrumentalizar el poder en beneficio propio y de orientar los recursos públicos «al servicio del invasor marroquí» en detrimento de la población española.

Lee tambien: Junts atribuye la crisis de Ceuta a la «ineficacia del Gobierno» y rechaza asumir más migrantes en Cataluña

Exigencia de devoluciones masivas

Durante su intervención, la representante de Vox ha reiterado la postura de su partido respecto al fenómeno migratorio, insistiendo en que la única alternativa viable pasa por la devolución inmediata de todos las personas que hayan ingresado de forma irregular.

Repatriaciones generales: Exigencia de retorno a sus países de origen para todos los migrantes, independientemente de la fecha en que se haya producido su entrada.

Exigencia de retorno a sus países de origen para todos los migrantes, independientemente de la fecha en que se haya producido su entrada. Menores no acompañados: Inclusión explícita de los menores en las políticas de repatriación hacia sus lugares de procedencia.

Inclusión explícita de los menores en las políticas de repatriación hacia sus lugares de procedencia. Denuncia de tensiones: Acusación directa al Gobierno de buscar de forma deliberada un «estallido social» en la ciudad autónoma como justificación para «claudicar» ante el Reino de Marruecos.

Las palabras de la portavoz de Vox se producen en un contexto de elevada tensión en la ciudad autónoma, donde la aplicación del mando único por parte del Estado ha ido acompañada de movilizaciones ciudadanas y un intenso debate político en las Cortes Generales.