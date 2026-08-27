La portavoz parlamentaria contrapone la situación de los ciudadanos de la ciudad autónoma a la gestión del Ejecutivo tras las entradas masivas de finales de julio.
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MADRID.— La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha arremetido severamente este jueves contra el Gobierno central por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta. Durante su intervención, la diputada ha denunciado desprotección hacia la población local tras los episodios de acceso masivo registrados en el perímetro fronterizo durante los días 30 y 31 de julio.
Millán ha dirigido sus críticas directamente al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al asegurar que la administración ha dejado a la ciudadanía ceutí «vendida frente a un ejército de varones armados», en alusión a las personas migrantes que permanecen en el territorio tras los recientes cruces fronterizos.
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Eje de la confrontación parlamentaria
- Señalamiento directo: La portavoz parlamentaria reprochó al Ejecutivo responsabilizar a factores externos de la situación mientras evita exigir responsabilidades al Reino de Marruecos.
- Reproche de gestión: Millán atribuyó la continuidad de la crisis en la ciudad autónoma a la «incapacidad» directa del Gabinete ministerial.
- Contexto de tensión: El choque dialéctico se produce en un marco de debate parlamentario sobre la seguridad nacional y la contención del flujo de entradas en la frontera sur.