El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está aquí. Este lunes, 22 de diciembre, el Teatro Real de Madrid abrirá sus puertas para repartir un total de 2.772 millones de euros en premios. Desde el esperado Gordo hasta la pedrea, los bombos marcarán el inicio de las fiestas en una jornada que podrás seguir en directo desde primera hora de la mañana.

Horario y desarrollo del sorteo

El evento comenzará oficialmente a las 09:00 horas. Las puertas del Teatro Real se abrirán antes para el público y el proceso de volcado de las bolas en los bombos. Se estima que el sorteo tenga una duración aproximada de cuatro horas, concluyendo alrededor de las 13:00 horas, momento en el que habitualmente ya han salido todos los grandes premios.

Desglose de premios y lo que recibe Hacienda

Es fundamental recordar que los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20%:

• El Gordo (Primer Premio): Dotado con 400.000 euros al décimo. Tras tributar a Hacienda (que se queda con 72.000 euros), el ganador percibe un total neto de 328.000 euros.

• Segundo Premio: 125.000 euros al décimo. El premio neto tras impuestos es de 108.000 euros.

• Tercer Premio: 50.000 euros al décimo. El ganador recibe 48.000 euros limpios.

• Cuartos Premios: 20.000 euros al décimo. Al no superar el umbral de los 40.000 euros, se cobran íntegros.

• Quintos Premios: 6.000 euros al décimo, libres de impuestos.

• La Pedrea: 1.794 premios de 100 euros al décimo.

• Aproximaciones y Reintegro: Los números anterior y posterior al Gordo reciben 2.000 euros por décimo. El reintegro devuelve los 20 euros jugados si la última cifra coincide con el primer premio.

¿Hasta cuándo se puede comprar lotería?

El plazo para adquirir décimos finaliza el sábado 21 de diciembre. Este es el margen límite tanto para administraciones físicas como para compras a través de plataformas digitales oficiales. Administraciones madrileñas como La Chulapa de Moncloa, que ha repartido dos de los últimos tres «Gordos», suelen registrar largas colas en estas últimas horas de venta.

Recuerdo del año anterior

En 2024, la gloria fue para el número 72.480. Cayó de forma íntegra en Logroño, aunque también repartió una importante suma en el barrio madrileño de San Blas a través de un club deportivo local.

Cómo seguir el directo

El sorteo se podrá seguir íntegramente por televisión a través de La 1 de TVE, y también mediante la plataforma digital RTVE Play. Además, la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado permitirá consultar en tiempo real si tu número ha sido agraciado.