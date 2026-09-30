La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado al Ejecutivo de coalición la decisión de dividir en dos Reales Decretos-ley las medidas de vivienda acordadas tras el desahucio de Maricarmen. Durante un choque parlamentario con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Belarra calificó la maniobra de «trampa» para desmovilizar la protesta social y lavarse la cara, advirtiendo de que «esta vez no va a colar» y exigiendo que se lleve al Congreso el «decreto completo» elaborado en sintonía con las demandas del Sindicato de Inquilinas.

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La confrontación se produce a las puertas del pleno extraordinario de este viernes, en el que la Cámara Baja votará por separado la convalidación de ambas normas.

Tensión parlamentaria y posturas enfrentadas

Exigencias de Podemos: Belarra acusó al Gobierno de intentar frenar la presión de la calle dividiendo la iniciativa. Reclamó la aprobación del texto integro por considerarlo una propuesta de «mínimos» para atajar la crisis habitacional y poner fin a la especulación inmobiliaria.

Belarra acusó al Gobierno de intentar frenar la presión de la calle dividiendo la iniciativa. Reclamó la aprobación del texto integro por considerarlo una propuesta de «mínimos» para atajar la crisis habitacional y poner fin a la especulación inmobiliaria. Respuesta del Ejecutivo: El vicepresidente Carlos Cuerpo apeló a la «responsabilidad» de Podemos de cara a la votación del viernes. Advirtió de que un rechazo parlamentario dejaría sin efecto el escudo antidesahucios hasta 2030, las limitaciones a las compras especulativas de fondos de inversión, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, y las medidas de ahorro previstas para 1,6 millones de arrendatarios.

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