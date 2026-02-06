La polémica en torno a Cristiano Ronaldo y su situación en el Al Nassr recibe un nuevo capítulo con la postura oficial de la Saudi Pro League. En declaraciones al Daily Mail, un portavoz de la liga saudí dejó claro que ningún jugador, por muy relevante que sea, está por encima de la estructura y las decisiones de su club.

El portavoz, que no quiso revelar su nombre, afirmó que las reglas de la liga son iguales para todos los clubes y que cada equipo opera de manera independiente. “Cada club tiene sus propios consejos, ejecutivos y dirección deportiva. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo”, señaló.

En un mensaje que parece dirigido al portugués, añadió: “Cristiano ha estado plenamente comprometido con Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Pero ningún individuo, por muy relevante que sea, determina decisiones más allá de su propio club”.

El comunicado también destacó la independencia de los equipos en el mercado de fichajes, mencionando que las recientes incorporaciones reflejan decisiones tomadas por cada club dentro de los parámetros financieros aprobados. Además, hizo hincapié en la competitividad de la liga: “Con solo unos pocos puntos separando a los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. El foco sigue estando en el fútbol, en el campo, donde debe estar. Los aficionados en Arabia Saudí y en todo el mundo quieren ver a Cristiano de vuelta jugando y compitiendo lo antes posible”.

La declaración llega horas después de que se difundiera que Cristiano tampoco participaría en el próximo partido del Al Nassr, alimentando la especulación sobre su futuro y la relación con el club. Mientras tanto, la liga insiste en que su sistema funciona según lo previsto, priorizando la competición y la credibilidad del torneo.