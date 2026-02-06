Un nuevo escándalo extradeportivo ha puesto en jaque al histórico Rangers FC, club escocés con presencia habitual en competiciones europeas. Según informaciones recientes, varios jugadores habrían utilizado sesiones de fisioterapia y habitaciones de hotel reservadas por el club para mantener encuentros sexuales, en algunos casos con infidelidades de por medio.

El asunto salió a la luz cuando la esposa de uno de los futbolistas descubrió la infidelidad y decidió contar públicamente lo ocurrido. Aunque el club no ha confirmado ni desmentido los hechos, medios británicos como The Sun aseguran que incluso un miembro del cuerpo médico ha sido despedido por su vinculación indirecta con las reservas de estos espacios.

Encuentros en hoteles durante desplazamientos

Según las informaciones, los hechos habrían tenido lugar durante desplazamientos del equipo, principalmente en hoteles de Inglaterra, donde se habrían reservado habitaciones con la excusa de tratamientos de fisioterapia o recuperación física. Estas estancias habrían sido aprovechadas por los jugadores para mantener relaciones sexuales con mujeres ajenas al entorno del club.

Aunque no hay evidencia de que fisioterapeutas o médicos participaran directamente en los encuentros, su implicación indirecta —al supervisar o gestionar las reservas— ha generado tensiones internas y provocado al menos un despido. Además, se mencionan conversaciones privadas y mensajes en grupos de WhatsApp que indican que el asunto era conocido en el vestuario, lo que sugiere que no se trató de un incidente aislado.

El Rangers FC, que ya ha estado envuelto en polémicas relacionadas con la vida personal de sus jugadores, enfrenta ahora duras críticas por la aparente falta de control y disciplina en su plantilla. Por el momento, no se han confirmado nombres ni se han anunciado medidas disciplinarias, y se espera que surjan nuevas revelaciones en los próximos días.