La Policía Nacional ha tenido que intervenir en el puerto de Ceuta debido a intentos de avalancha de inmigrantes que se encontraban esperando para acceder al asentamiento habilitado en la zona.

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Durante estas tensas horas, se han vivido momentos de caos, obligando a la Unidad de Intervención Policial (UIP) a realizar cargas para controlar la situación y evitar que los inmigrantes accedieran de forma desordenada al puerto.

Se reportaron detonaciones y diversas personas heridas, con lesiones visibles en sus rostros, generando una atmósfera de descontrol en el lugar.

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Personas de todas las edades, incluidos jóvenes y niños, intentaban acercarse al puerto, lo que complicó aún más la labor de las fuerzas del orden, que controlaban la zona sin apoyo de la Policía Local.

La situación se tornó especialmente delicada, pues había cientos de inmigrantes aguardando en las cercanías, lo que generó una presión adicional sobre los efectivos policiales presentes.

Finalmente, tras un periodo de tensión, la normalidad comenzó a restablecerse en la zona, aunque se evidenciaron momentos críticos durante la intervención de las autoridades, con un fuerte despliegue de más de 150 policías y agentes de la Guardia Civil en el área.