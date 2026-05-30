Las Ventas acoge esta tarde una corrida de rejones dentro de la Feria de San Isidro 2026, con toros de Guiomar Cortés de Moura para Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

La Feria de San Isidro 2026 continúa este sábado, 30 de mayo, en la plaza de toros de Las Ventas con un nuevo festejo del ciclo isidril. En esta ocasión, el coso madrileño será escenario de una corrida de rejones, una de las citas destacadas del abono por la presencia de tres especialistas de máximo nivel.

El cartel anunciado para esta tarde está compuesto por toros de la ganadería de Guiomar Cortés de Moura para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens, a partir de las 19:00 horas. La combinación figura en la programación oficial de Las Ventas para San Isidro 2026.

El festejo llega después de la corrida celebrada el viernes 29 de mayo, en la que se anunciaron toros de Garcigrande para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

Horario y dónde ver por TV la corrida de hoy

La corrida de rejones de la Feria de San Isidro 2026 se celebra este sábado 30 de mayo, en Las Ventas, desde las 19:00 horas.

El festejo podrá seguirse en directo por televisión a través de Telemadrid. También está prevista su emisión por otros canales autonómicos, como Castilla-La Mancha Media, Aragón TV y À Punt, según la programación taurina anunciada.

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Cartel de hoy en Las Ventas

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

sábado 30 de mayo de 2026 Hora: 19:00

19:00 Plaza: Las Ventas, Madrid

Las Ventas, Madrid Ganadería: Guiomar Cortés de Moura

Guiomar Cortés de Moura Rejoneadores: Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens

Con este festejo, San Isidro encara la recta final de mayo y mantiene el interés de los aficionados antes de la corrida del domingo 31, anunciada con toros de Adolfo Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.