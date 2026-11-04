El Partido Popular de Ceuta ha anunciado la presentación de su equipo de candidatos para las próximas elecciones el día 8 de noviembre.

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El evento tendrá lugar a las 10:30 horas en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y contará con la presencia destacada de Ester Muñoz, portavoz del partido en el Congreso, y Juan Jesús Vivas Lara, presidente del Partido Popular de Ceuta.

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Publicación original de Partido Popular de Ceuta: ver en redes sociales.

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