Vox Ceuta ha denunciado la decisión del PP europeo, junto al PSOE y la extrema izquierda, de congelar la comisión especial sobre Ceuta en Bruselas.

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Esta medida, que cuenta con 165 firmas de eurodiputados, es vista por Vox como un acto de hipocresía política por parte del PP, que mantiene discursos diferentes a nivel local y europeo.

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