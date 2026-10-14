Vox Ceuta ha denunciado la decisión del PP europeo, junto al PSOE y la extrema izquierda, de congelar la comisión especial sobre Ceuta en Bruselas.
Lee tambien: Redondo Pacheco invita a la izquierda a visitar Ceuta
Esta medida, que cuenta con 165 firmas de eurodiputados, es vista por Vox como un acto de hipocresía política por parte del PP, que mantiene discursos diferentes a nivel local y europeo.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.
Lee tambien: Juan Sergio Redondo insta a la izquierda a visitar Ceuta