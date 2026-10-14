El Partido Popular de Ceuta asegura que Ceuta merece saber toda la verdad y que Alberto Núñez Feijóo, su líder, exige explicaciones por las informaciones sobre la presencia de buques de la marina marroquí en aguas españolas durante la invasión del pasado 30 de julio.

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Según el PP, el Gobierno conocía estos hechos y no informó a los españoles. La formación política ha puesto los hechos en conocimiento de la Audiencia Nacional y ha reclamado la comparecencia urgente de Pedro Sánchez. Feijóo trasladará este asunto a sus socios europeos, exigiendo transparencia, responsabilidades y garantías para evitar que algo similar vuelva a suceder.

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