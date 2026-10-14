Vox Ceuta ha comunicado que considera prioritario asegurar pensiones dignas para los mayores, destacando que estos han trabajado para merecerlas.

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Además, subrayan que los mayores no deberían verse obligados a utilizar sus pensiones para mantener a hijos o nietos ni tener que albergar a la familia en sus propias viviendas. Vox afirma que las pensiones se pagarán como sea.

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Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

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