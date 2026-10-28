Sigue en directo el Bayern Múnich – 1. FC Magdeburg. Aquí tienes el minuto a minuto —goles, tarjetas y cambios— con el marcador en vivo.
Lee tambien: Así es la vida de Harry Kane: edad, sueldo, palmarés, trayectoria y la familia del delantero del Bayern
📋 FINAL: Bayern München 6 – 1 1. FC Magdeburg
⚽ min 90+3′ — ¡GOL de Bayern München! David Daiber (asist. Josip Stanišić)
Lee tambien: SC Freiburg 1-3 Bayern Múnich: resultado y resumen
🟨 min 90+1′ — Tarjeta amarilla — Pierre Nadjombe (1. FC Magdeburg)
🔄 min 85′ — Cambio en 1. FC Magdeburg — entra Torben Müsel, sale Richmond Tachie
🟨 min 84′ — Tarjeta amarilla — Nathaniel Brown (Bayern München)
🔄 min 82′ — Cambio en Bayern München — entra Tom Bischof, sale David Daiber
🟨 min 80′ — Tarjeta amarilla — Falko Michel (1. FC Magdeburg)
🔄 min 75′ — Cambio en 1. FC Magdeburg — entra Luka Hyryläinen, sale Leon Mergner
🔄 min 75′ — Cambio en 1. FC Magdeburg — entra Emmanuel Iyoha, sale Magnus Elias Walther Baars
🔄 min 75′ — Cambio en Bayern München — entra Ismael Saibari, sale Tim Binder
⚽ min 73′ — ¡GOL de Bayern München! Nathaniel Brown (asist. Alphonso Davies)
⚽ min 70′ — ¡GOL de Bayern München! Alphonso Davies (asist. Lennart Karl)
🔄 min 68′ — Cambio en Bayern München — entra Michael Olise, sale Sacha Boey
🔄 min 68′ — Cambio en Bayern München — entra Konrad Laimer, sale Aleksandar Pavlović
🔄 min 63′ — Cambio en 1. FC Magdeburg — entra Alexander Nollenberger, sale Herbert Bockhorn
⚽ min 50′ — ¡GOL de Bayern München! Michael Olise (de penalti)
🔄 min 45′ — Cambio en Bayern München — entra Serge Gnabry, sale Alphonso Davies
⚽ min 21′ — ¡GOL de Bayern München! Ismael Saibari
⚽ min 15′ — ¡GOL de 1. FC Magdeburg! Mateusz Zukowski (asist. Felipe Chávez)
⚽ min 10′ — ¡GOL de Bayern München! Michael Olise (asist. Ismael Saibari)
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.