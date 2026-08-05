La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia para que se investigue al comunicador Vito Quiles por un posible delito de estafa relacionado con la recaudación de donaciones destinadas, supuestamente, a niños afectados por la DANA de Valencia y a becas para jóvenes.

El escrito fue presentado ante el Decanato de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla y parte de una denuncia previa de Facua-Consumidores en Acción, que también apuntó a posibles delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

La apertura de una investigación no implica que Quiles haya cometido delito alguno. Corresponderá al juzgado determinar si existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento.

Donaciones para juguetes y ayudas a menores

Según la denuncia de Facua, el 1 de enero de 2025 Vito Quiles comenzó a solicitar dinero a través de su canal de Telegram para repartir juguetes y obsequios entre niños de municipios afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana.

La asociación sostiene que esas aportaciones se ingresaban en la misma cuenta bancaria que el comunicador utilizaba desde julio de 2022 para financiar sus propias actividades.

Facua afirma que, durante los últimos cuatro años, Quiles habría solicitado donaciones en más de una veintena de ocasiones sin pedir a los donantes que especificaran el motivo o el destino concreto de cada ingreso.

La Fiscalía ve necesario aclarar el destino del dinero

El Ministerio Público considera que el uso de una única cuenta bancaria puede dificultar la identificación de las cantidades entregadas para cada finalidad.

Según el escrito, los donantes podrían haber visto frustrado su propósito al quedar sus aportaciones mezcladas con el resto del dinero destinado a la autofinanciación del comunicador.

La Fiscalía reconoce que el sistema utilizado dificulta determinar las cantidades presuntamente obtenidas, por lo que considera necesario investigar tanto los hechos como el importe total recaudado.

El documento sostiene que la denuncia no plantea una investigación meramente prospectiva, ya que Facua habría aportado datos concretos sobre actuaciones que podrían tener relevancia penal.

Donaciones para el medio ‘Combativos’ y becas

La asociación también cuestiona las aportaciones captadas desde junio a través de la página web del nuevo medio de Quiles, ‘Combativos’.

Según Facua, la web presenta las donaciones como una vía para financiar tanto la publicación de contenidos como determinadas “becas para jóvenes”, pero no explica cómo se repartiría el dinero entre ambas finalidades.

La entidad añade que la sociedad vinculada al proyecto no figuraba inscrita en el Registro Mercantil y afirma que las cantidades terminaban ingresadas en una cuenta personal del comunicador.

Estas afirmaciones forman parte de la denuncia y deberán ser verificadas durante la investigación judicial.

Otros procedimientos relacionados con Quiles

Facua ya había impulsado anteriormente otras acciones judiciales contra Vito Quiles.

El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, solicitó en abril una condena de nueve años de prisión por tres supuestos delitos continuados de calumnias con agravante de odio ideológico.

La organización también asegura que Quiles está siendo investigado en otro procedimiento tras una denuncia de Renfe por presuntamente acceder a varios trenes sin el correspondiente billete.

Todos estos procedimientos se encuentran sujetos a las decisiones de los tribunales y no implican una declaración de culpabilidad.