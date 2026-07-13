La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los datos correspondientes a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el lunes 13 de julio de 2026. En la presente información se recogen la combinación extraída, el número complementario y el reintegro comunicados por el organismo oficial, así como indicaciones sobre la mecánica del juego, las categorías de premios y el procedimiento administrativo para el cobro.

Los resultados que a continuación se publican proceden de la fuente oficial señalada por SELAE y han sido reproducidos con fines informativos. La verificación definitiva de premios y las consultas administrativas deben efectuarse ante los canales oficiales de la entidad organizadora.

Combinación ganadora: 21, 24, 25, 26, 41, 46 — Complementario: 32 — Reintegro: 5

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

La Bonoloto establece las siguientes categorías de premio atendiendo al número de aciertos:

1.ª categoría: 6 aciertos.

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario.

3.ª categoría: 5 aciertos.

4.ª categoría: 4 aciertos.

5.ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto se configura mediante la selección de 6 números entre el 1 y el 49. Según la normativa vigente, se celebran sorteos de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Existen modalidades de apuesta múltiples y combinadas que permiten cubrir más números mediante boletos con distintas combinaciones; para información detallada sobre modalidades y recaudación se remite a la documentación oficial de SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados hasta el límite indicado por SELAE para pagos inmediatos (importes de hasta 2.000 euros). Para importes superiores, el cobro deberá tramitarse mediante entidades colaboradoras o a través de los procedimientos administrativos habilitados por la entidad organizadora. Los derechos para el cobro caducan a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las retenciones y obligaciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa tributaria; la exención o tratamiento fiscal aplicable se ajustará al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria vigente en cada ejercicio.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La organización, gestión y difusión del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestionan juegos con distinta regulación y calendario. La Bonoloto mantiene una periodicidad de sorteos de lunes a viernes según la programación oficial.

Verificación oficial

Para la comprobación definitiva de boletos y la gestión de reclamaciones se deberá acudir a la web y a los canales oficiales de la entidad organizadora. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).