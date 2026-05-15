El sorteo de Eurojackpot celebra este viernes 15 de mayo de 2026 una nueva edición. Los jugadores podrán consultar aquí los números ganadores y los soles cuando se publique el resultado oficial.

Eurojackpot es un sorteo europeo que se celebra dos veces por semana y en el que los participantes deben acertar cinco números principales y dos soles para optar al premio máximo.

La recaudación oficial del sorteo de este viernes, 15 de mayo de 2026, ha ascendido a un total de 2.333.214,00 euros. En consonancia con las normativas que regulan esta lotería de carácter europeo, el importe total que se ha destinado a la dotación de los premios de las diferentes categorías se sitúa exactamente en 1.166.607,00 euros, quedando a la espera de conocer el escrutinio oficial sobre los acertantes de la jornada.

Resultado de Eurojackpot

La combinación ganadora de Eurojackpot es:

Números: 01 – 32 – 33 – 36 – 37

Soles: 07 y 12

Cómo comprobar si mi boleto de Eurojackpot está premiado

Para comprobar si un boleto de Eurojackpot ha sido premiado, los jugadores deben comparar los cinco números principales y los dos soles con la combinación ganadora del sorteo. Los premios dependen del número de aciertos obtenidos en cada categoría.

Es recomendable conservar siempre el boleto original hasta verificar el resultado y confirmar si existe algún premio.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La única lista válida para el cobro de premios es la emitida por el organismo oficial correspondiente.

Los datos económicos proporcionados confirman el sostenido interés de los jugadores por este sorteo transnacional. Con una recaudación que se ha fijado en 2.333.214,00 euros, la asignación de 1.166.607,00 euros para los fondos de premios articula la base sobre la cual se procederá al reparto definitivo de las cantidades correspondientes a cada nivel de acierto, según los criterios vigentes de la organización del juego.