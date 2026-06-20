España afronta este sábado, 20 de junio de 2026 con un tiempo dominado por los intervalos nubosos en buena parte de la península y algunas zonas más despejadas, especialmente en el litoral mediterráneo y las islas. Las temperaturas, en general, se mueven en registros estivales, con máximas que llegan con fuerza en el interior y el sur. Según los datos municipales de AEMET, el viento mantiene velocidades moderadas y la probabilidad de lluvia es, salvo excepciones, baja.

Para orientarse mejor, repasamos el pronóstico por zonas, con especial atención a las capitales: cómo amanecen, sus máximas y el estado del cielo durante la jornada.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente se presenta más templado. Bilbao registra una máxima de 30°C y una mínima de 18°C, con intervalos nubosos y viento del C sin apenas componente medida (0 km/h), además de una probabilidad de lluvia del 35%. La jornada, por tanto, podría mantener nubes intermitentes sin garantizar precipitaciones.

En este mismo ámbito, Coruña, A anota máxima 26°C y mínima 17°C, con nubes altas y viento NO 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que el paso de nubes no se traduce en amenaza de lluvia en los datos facilitados por AEMET.

Centro peninsular

En el centro peninsular, la tónica es de cielo variable y temperaturas elevadas. Madrid marca máxima 37°C y mínima 22°C, con intervalos nubosos. El viento sopla del SE a 15 km/h y la probabilidad de lluvia es del 45%, un porcentaje relativamente significativo para tratarse de un sábado de junio según estos registros.

Más al noreste, Zaragoza alcanza máxima 39°C y mínima 22°C, con intervalos nubosos y viento SE 20 km/h. La probabilidad de lluvia baja al 30%, por lo que, aunque las nubes puedan reaparecer a lo largo del día, la incertidumbre sobre precipitaciones se mantiene moderada.

Sur peninsular

El sur destaca por el calor más marcado y, en general, cielos con pocas opciones de lluvia. Sevilla presenta una máxima de 39°C y una mínima de 22°C, con poco nuboso y viento con componente C de 0 km/h en la información municipal. La probabilidad de lluvia es del 0%, reflejando un día estable.

En Ceuta, el panorama se mantiene en clave despejada: 26°C de máxima y 19°C de mínima, con despejado y viento SE 10 km/h. La probabilidad de lluvia también es del 0%, por lo que la jornada se perfila más luminosa y sin frentes asociados en los datos de referencia.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, predominan los cielos despejados y el calor es más contenido que en el interior. Barcelona registra máxima 31°C y mínima 23°C, con despejado y viento SE 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que la estabilidad domina la jornada.

Además, con registros en la misma dirección, València anota máxima 30°C y mínima 21°C, con poco nuboso y viento NE 25 km/h. También se indica probabilidad de lluvia del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el calor es moderado-altos y el cielo aparece con escasa nubosidad. Palma marca máxima 38°C y mínima 22°C, con poco nuboso. El viento es del E a 25 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en el 0%, lo que apunta a un día prácticamente sin interrupciones por nubes de desarrollo.

Islas Canarias

En islas Canarias, las temperaturas se mantienen más suaves que en otras zonas del país y se observa más nubosidad en algunas áreas. En Las Palmas de Gran Canaria, la máxima es de 25°C y la mínima de 20°C, con muy nuboso. El viento es N 20 km/h y la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la cobertura de nubes no se asocia a precipitaciones en los datos consultados.

Con la información disponible de AEMET para capitales y municipios, el patrón del día muestra que la nubosidad —cuando aparece— no necesariamente implica lluvia, especialmente en áreas donde se mantiene el 0% de probabilidad.

Recomendaciones

Si vas a moverte por el centro peninsular , ten en cuenta la probabilidad de lluvia más alta en Madrid (45%) y un valor también relevante en Zaragoza (30%) , aunque no se trate de un escenario de tormentas según estos datos.

, ten en cuenta la en y un valor también relevante en , aunque no se trate de un escenario de tormentas según estos datos. Por la calima térmica del interior y el sur (con máximas de 39°C en Zaragoza y Sevilla ), prioriza la hidratación y las horas de menor radiación.

del interior y el sur (con máximas de en y ), prioriza la hidratación y las horas de menor radiación. En zonas despejadas como Barcelona y Ceuta, se esperan jornadas de luz estable: no obstante, el calor sigue siendo un factor a considerar por las máximas registradas.

En resumen, el sábado 20 de junio llega con un país en el que dominan los cielos variables, más nubes en el norte y parte del centro, y más estabilidad en el litoral mediterráneo y las islas. Los datos municipales de AEMET sitúan la lluvia como una posibilidad localizada, mientras el calor marca el ritmo en el interior y el sur.