La aerolínea de bajo coste Ryanair ha modificado su política de asignación de asientos de pasajeros para permitir que los padres y sus hijos viajen en plazas contiguas sin abonar ningún coste adicional. La medida llega después de que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) investigara este recargo por considerarlo una cláusula abusiva y tras la histórica sanción de casi 108 millones de euros impuesta a la compañía por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en España.

Volar en avión puede llegar a ser una experiencia generadora de estrés, especialmente cuando se trata de planificar el viaje al lado de familiares o amigos. Para mitigar esta problemática en el ámbito familiar, la aerolínea de bajo coste Ryanair ha anunciado un cambio relevante en su política de asignación de asientos: a partir de ahora, los adultos que viajen en compañía de sus hijos podrán disponer de asientos contiguos de forma totalmente gratuita y sin afrontar ningún tipo de recargo sobre el billete.

Hasta la fecha, la compañía aérea irlandesa —ampliamente conocida por sus tarifas económicas pese a las recientes subidas de precios— exigía el pago de un suplemento de aproximadamente 8 libras (alrededor de 9,3 euros) para reservar el denominado «asiento familiar obligatorio», condición indispensable para que los adultos pudieran sentarse junto a los menores de entre dos y 11 años. Para acogerse a la nueva modalidad gratuita, los viajeros únicamente deberán solicitar la ubicación contigua directamente en el mostrador de facturación del aeropuerto.

No obstante, la aerolínea ha aclarado que la gratuidad del servicio no concederá a los usuarios la libertad de seleccionar la zona de la cabina que prefieran. Los asientos libres contiguos asignados sin coste serán aquellos que no hayan sido escogidos con anterioridad por otros pasajeros que hayan abonado la reserva previa. Por esta razón, desde Ryanair advierten de que lo más habitual será ubicar a las familias en la parte posterior del avión, dado que «las filas delanteras suelen agotarse primero». Aquellos usuarios que deseen elegir una fila específica deberán abonar la tarifa correspondiente, que oscila entre los 4,5 y los 13,5 euros aproximadamente, un requisito idéntico al que aplica para el resto de pasajeros que deseen viajar junto a sus acompañantes.

Ryanair

Antecedentes regulatorios y sanciones en España

La modificación en las tarifas de la compañía se produce tras las pesquisas iniciadas por la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés). Las averiguaciones de dicho organismo regulador determinaron que el cobro obligatorio por la asignación de plazas contiguas a menores podía ser considerado como una cláusula contractual abusiva dentro de la normativa de protección al consumidor.

Este condicionante en los asientos familiares no constituye la única práctica cuestionada en la trayectoria reciente de la operadora en el mercado nacional. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España sancionó a la aerolínea con una multa de casi 108 millones de euros, en una resolución conjunta que afectó también a firmas como Vueling y Easyjet por la comisión de infracciones tipificadas como «muy graves» en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado mediante el Real Decreto ley 1/2007, de 16 de noviembre.

El expediente sancionador del Ejecutivo español fundamentó dicha cuantía en una serie de actuaciones irregulares de la compañía, entre las que figuran el cobro de un suplemento por transportar el equipaje de mano en la cabina del avión, la negativa a permitir el pago en efectivo en determinados aeropuertos españoles, la imposición de una tasa «desproporcionada y abusiva» por la impresión de la tarjeta de embarque, la omisión engañosa de información tarifaria y, de forma específica, el cobro del suplemento por asientos contiguos para padres e hijos.