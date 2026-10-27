El precio gasolina Ceuta este martes, 27 de octubre de 2026 se mueve con un promedio para la gasolina 95, la gasolina 98 y el gasóleo A calculado a partir de 10 estaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica publica el ranking y los valores medios para que puedas comparar antes de repostar.
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En el conjunto del estudio, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1.603 €/l, con un rango entre 1.574 y 1.614 euros por litro. Para Gasolina 98, el promedio es de 1.627 €/l. El promedio de Gasóleo A alcanza 1.729 €/l, entre 1.724 y 1.749 euros por litro.
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Los siguientes listados recogen las gasolineras más baratas por tipo de combustible en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
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Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.574 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.574 €
- CEPSA (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.594 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.613 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.613 €
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.613 €
- CEPSA (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.643 €
Diésel
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.724 €
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.724 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.728 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €
Las más caras
Si prefieres contrastar antes de decidir, estas son las gasolineras con precios más altos en Ceuta dentro del mismo análisis del Ministerio para la Transición Ecológica.
- Gasolina 95: CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta) a 1.614 €.
- Gasolina 95: CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta) a 1.614 €.
- Gasolina 95: DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) a 1.613 €.
Consejos
- Compara siempre por tipo de combustible (95, 98 o diésel): el orden de precios puede cambiar.
- Si vas a repostar en Ceuta, revisa el listado de más baratas del día y contrástalo con tu ruta habitual.
- Ten en cuenta que los precios se actualizan con el análisis diario del Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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