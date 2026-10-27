El precio gasolina Ceuta este martes, 27 de octubre de 2026 se mueve con un promedio para la gasolina 95, la gasolina 98 y el gasóleo A calculado a partir de 10 estaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica publica el ranking y los valores medios para que puedas comparar antes de repostar.

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En el conjunto del estudio, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1.603 €/l, con un rango entre 1.574 y 1.614 euros por litro. Para Gasolina 98, el promedio es de 1.627 €/l. El promedio de Gasóleo A alcanza 1.729 €/l, entre 1.724 y 1.749 euros por litro.

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Los siguientes listados recogen las gasolineras más baratas por tipo de combustible en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.574 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.574 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.594 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.613 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.613 €

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.613 €

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): CEPSA (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.643 €

Diésel

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.724 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.724 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.728 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €

Las más caras

Si prefieres contrastar antes de decidir, estas son las gasolineras con precios más altos en Ceuta dentro del mismo análisis del Ministerio para la Transición Ecológica.

Gasolina 95 : CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta) a 1.614 € .

: (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta) a . Gasolina 95 : CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta) a 1.614 € .

: (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta) a . Gasolina 95: DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) a 1.613 €.

Consejos

Compara siempre por tipo de combustible (95, 98 o diésel): el orden de precios puede cambiar.

(95, 98 o diésel): el orden de precios puede cambiar. Si vas a repostar en Ceuta, revisa el listado de más baratas del día y contrástalo con tu ruta habitual.

del día y contrástalo con tu ruta habitual. Ten en cuenta que los precios se actualizan con el análisis diario del Ministerio para la Transición Ecológica.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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