El precio de la luz para hoy viernes, 8 de mayo de 2026 se sitúa en un promedio de 0,1357 €/kWh, con una jornada muy marcada por el contraste: hay horas especialmente baratas y, al mismo tiempo, un pico de precio claro durante la noche.
Según los datos del día, la hora más barata es 15-16 h (con 0,044 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h (llega a 0,2541 €/kWh). Si puedes mover consumos como lavadora, lavavajillas o parte de la energía del día hacia el tramo del mediodía, hoy hay margen para notar la diferencia en la factura.
Horas clave: programa el consumo en el valle y evita el pico de la noche
Para ahorrar hoy, la recomendación es sencilla: aprovecha el tramo más económico y repliega los consumos más intensivos cuando el precio se dispara. En concreto:
- Hora más barata: 15-16 h a 0,044 €/kWh.
- Hora más cara (pico): 21-22 h a 0,2541 €/kWh.
- Franja más económica: 15-16 h (0,04 €/kWh, según el tramo indicado para el día).
La estrategia práctica para un hogar: si necesitas poner un programa largo, mejor en el tramo de media tarde (donde el precio está en su punto más bajo). Y si puedes elegir, evita concentrar el uso de aparatos grandes entre 21 y 22 h, que es cuando más cuesta la energía.
Evolución por tramos: de la mañana a la tarde, y la subida nocturna
Madrugada (00-07 h): el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, con valores que van moviéndose alrededor de la zona de 0,11 a 0,15 €/kWh según la hora. Es un tramo estable para consumos que no dependan del momento.
Mañana (07-14 h): aparece cierta variación, con horas que alternan entre valores más bajos y otros algo más altos. Aun así, el punto de inflexión llega con la aproximación al mediodía.
Tarde (14-19 h): es la parte más favorable para el consumo. Tras el cambio hacia el final de la tarde, el precio cae con fuerza y alcanza su mínimo en 15-16 h (0,044 €/kWh). A partir de ahí, se mantiene relativamente competitivo antes de empezar a subir hacia el final de la tarde.
Noche (19-24 h): aquí se concentra el peor momento del día. El precio escala con claridad y culmina en el pico máximo entre 21-22 h (0,2541 €/kWh). Después, la energía baja de nuevo, aunque sin volver a los niveles del tramo más barato.
Precio de la luz por horas (viernes 8/05/2026)
- 00:00 – 01:00: 0,1407 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1379 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1333 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,1344 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1327 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1318 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1336 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1492 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1656 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,1286 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1481 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,124 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1152 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,1137 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0445 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,044 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0452 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0504 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,151 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,2062 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2342 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2541 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,1776 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,1601 €/kWh