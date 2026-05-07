El precio de la luz para hoy viernes, 8 de mayo de 2026 se sitúa en un promedio de 0,1357 €/kWh, con una jornada muy marcada por el contraste: hay horas especialmente baratas y, al mismo tiempo, un pico de precio claro durante la noche.

Según los datos del día, la hora más barata es 15-16 h (con 0,044 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h (llega a 0,2541 €/kWh). Si puedes mover consumos como lavadora, lavavajillas o parte de la energía del día hacia el tramo del mediodía, hoy hay margen para notar la diferencia en la factura.

Horas clave: programa el consumo en el valle y evita el pico de la noche

Para ahorrar hoy, la recomendación es sencilla: aprovecha el tramo más económico y repliega los consumos más intensivos cuando el precio se dispara. En concreto:

Hora más barata: 15-16 h a 0,044 €/kWh .

a . Hora más cara (pico): 21-22 h a 0,2541 €/kWh .

a . Franja más económica: 15-16 h (0,04 €/kWh, según el tramo indicado para el día).

La estrategia práctica para un hogar: si necesitas poner un programa largo, mejor en el tramo de media tarde (donde el precio está en su punto más bajo). Y si puedes elegir, evita concentrar el uso de aparatos grandes entre 21 y 22 h, que es cuando más cuesta la energía.

Evolución por tramos: de la mañana a la tarde, y la subida nocturna

Madrugada (00-07 h): el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, con valores que van moviéndose alrededor de la zona de 0,11 a 0,15 €/kWh según la hora. Es un tramo estable para consumos que no dependan del momento.

Mañana (07-14 h): aparece cierta variación, con horas que alternan entre valores más bajos y otros algo más altos. Aun así, el punto de inflexión llega con la aproximación al mediodía.

Tarde (14-19 h): es la parte más favorable para el consumo. Tras el cambio hacia el final de la tarde, el precio cae con fuerza y alcanza su mínimo en 15-16 h (0,044 €/kWh). A partir de ahí, se mantiene relativamente competitivo antes de empezar a subir hacia el final de la tarde.

Noche (19-24 h): aquí se concentra el peor momento del día. El precio escala con claridad y culmina en el pico máximo entre 21-22 h (0,2541 €/kWh). Después, la energía baja de nuevo, aunque sin volver a los niveles del tramo más barato.

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Precio de la luz por horas (viernes 8/05/2026)