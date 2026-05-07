Si hoy vas a llenar el depósito en Ceuta, estas cifras te ayudan a decidir con rapidez. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, en la jornada del viernes, 8 de mayo de 2026 se han analizado 10 estaciones y el precio medio de la gasolina 95 se sitúa en 1,495 €/L (con un rango entre 1,479 y 1,499 €/L). A continuación te resumimos lo mejor y lo peor: dónde está más barata cada modalidad y dónde conviene evitar por precio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,479 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,479 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,498 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,498 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,498 €/L

En gasolina 95, la diferencia entre la opción más barata y el techo del día es de 0,020 €/L. Ese margen, que puede parecer pequeño, se nota si repostarás bastante.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,519 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,528 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,528 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,528 €/L

El precio medio de la gasolina 98 alcanza 1,526 €/L y las ofertas más competitivas parten de 1,519 €/L, con una horquilla diaria de 0,009 €/L según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1,659 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1,678 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1,678 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1,678 €/L

Para el diésel, el promedio es de 1,675 €/L (mínimo 1,659, máximo 1,679 €/L). Es decir, incluso para diésel hay margen: la diferencia entre el valor más bajo y el más alto es de 0,020 €/L.

Las más caras

Si buscas no pagar de más hoy, estas son las estaciones con los precios más altos en el muestreo para gasolina 95:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1,499 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1,499 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1,499 €/L

Estas referencias están basadas en los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que conviene contrastar si hay variaciones en el tramo del día en el que repostes.

Consejos

Compara por litro, no por “precio redondo” : una diferencia de 0,01–0,02 €/L puede trasladarse a varios euros si repostas con el depósito medio o casi vacío.

: una diferencia de 0,01–0,02 €/L puede trasladarse a varios euros si repostas con el depósito medio o casi vacío. Prioriza tu ruta : aunque una estación figure como la más barata, valora el tiempo y el consumo extra si te desvías mucho.

: aunque una estación figure como la más barata, valora el tiempo y el consumo extra si te desvías mucho. Vigila la modalidad : gasolina 95 y 98 no siguen necesariamente la misma ventaja. Revisa siempre antes de echar.

: gasolina 95 y 98 no siguen necesariamente la misma ventaja. Revisa siempre antes de echar. Repite la consulta si repostarás más adelante: los precios pueden moverse entre horas y días. Aquí tienes el punto de partida del viernes 8 de mayo de 2026.