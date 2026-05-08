El precio de los carburantes en España vuelve a moverse bajo la presión de la guerra de Irán y la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo. Aunque España no depende directamente del crudo iraní, el encarecimiento del barril de Brent y la incertidumbre en Oriente Medio se trasladan de forma progresiva al precio final que pagan los conductores en las gasolineras.

Este jueves 7 de mayo, el mercado repite el mismo patrón de las últimas jornadas: la gasolina sube ligeramente, mientras el diésel se mantiene prácticamente estable. La evolución sigue marcada por la volatilidad del crudo, que continúa en niveles elevados por la interrupción del tránsito energético en la zona de Ormuz. Reuters situó el Brent en torno a los 101 dólares por barril en el contexto de las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Precio medio de la gasolina hoy, 7 de mayo

El precio medio de la gasolina sin plomo 95 en España se sitúa este jueves en:

Gasolina 95: 1,548 euros por litro

La cifra supone una ligera subida respecto a los últimos datos disponibles, con un avance de 0,002 euros por litro. Antes del inicio de la escalada militar en Oriente Medio, el litro de gasolina rondaba los 1,475 euros, por lo que el incremento acumulado ya empieza a notarse en el bolsillo de los conductores.

En la práctica, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina 95 cuesta ahora alrededor de:

85,14 euros

Precio medio del diésel hoy, 7 de mayo

En cuanto al diésel, el precio medio se mantiene en:

Diésel: 1,741 euros por litro

El gasóleo repite el dato de la jornada anterior y continúa en niveles especialmente altos. Este combustible es clave para el transporte profesional, la logística y el reparto de mercancías, por lo que su encarecimiento puede acabar trasladándose también al precio de otros productos y servicios.

Llenar un depósito medio de 55 litros con diésel cuesta aproximadamente:

95,75 euros

¿Por qué suben la gasolina y el diésel?

La principal causa del encarecimiento está en la tensión sobre el mercado internacional del petróleo. El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha puesto el foco en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula una parte muy relevante del suministro mundial de crudo.

La amenaza sobre esta ruta ha elevado el precio del barril de Brent y ha provocado ajustes en los costes mayoristas de los carburantes. Barclays elevó recientemente su previsión del Brent para 2026 hasta los 100 dólares por barril, precisamente por las interrupciones prolongadas en Ormuz.

Ese aumento no se refleja siempre de forma inmediata en los surtidores, pero sí acaba llegando con cierto retraso. Por eso, aunque el precio diario pueda variar poco, la tendencia de fondo sigue siendo de presión al alza.

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España no importa petróleo de Irán, pero sí nota el impacto

España no compra petróleo iraní de forma directa, pero el mercado energético funciona a escala global. Cuando sube el Brent, suben también las referencias internacionales que afectan a las refinerías, los distribuidores y, finalmente, a las estaciones de servicio.

Además, el cierre o bloqueo parcial de rutas marítimas obliga a modificar trayectos, encarece los seguros de transporte y aumenta la incertidumbre en el suministro. Todo ello termina influyendo en el precio de la gasolina y el diésel.

La gasolina sube y el diésel resiste: el patrón se repite

La jornada de este jueves deja una imagen muy similar a la de días anteriores: la gasolina avanza ligeramente y el diésel se mantiene en niveles altos. Este comportamiento confirma que el mercado sigue tensionado, aunque sin un salto brusco en los surtidores.

Los expertos advierten de que todavía puede haber margen de subida si el conflicto se prolonga o si el estrecho de Ormuz sigue afectado por restricciones al tránsito marítimo.

Cómo consultar las gasolineras más baratas

Para encontrar el precio más bajo cerca de cada conductor, el Ministerio para la Transición Ecológica ofrece el Geoportal de Hidrocarburos, una herramienta oficial que permite consultar los precios actualizados de carburantes por estación de servicio y ubicación.

Comparar precios antes de repostar puede suponer un ahorro importante, especialmente en un contexto de carburantes caros y diferencias relevantes entre gasolineras.

Consejos para ahorrar combustible

Ante la subida de precios, los conductores pueden reducir el gasto con medidas sencillas: evitar acelerones, mantener una velocidad constante, revisar la presión de los neumáticos, retirar peso innecesario del vehículo y comparar precios antes de repostar.

También conviene llenar el depósito en estaciones con precios competitivos y evitar repostar por urgencia en áreas donde el combustible suele ser más caro, como autopistas o zonas de alta demanda.

Los conductores, pendientes de Ormuz

La evolución de los precios en España dependerá en buena medida de lo que ocurra en Oriente Medio durante los próximos días. Si se estabiliza el tránsito por Ormuz y baja la tensión diplomática, los carburantes podrían contenerse. Si el conflicto se enquista, el Brent podría mantenerse en torno a los 100 dólares o incluso superar esa barrera, presionando aún más los precios en las gasolineras.

Por ahora, este 7 de mayo deja una conclusión clara: la gasolina vuelve a subir ligeramente y el diésel sigue caro, repitiendo el patrón de los últimos días en plena incertidumbre por la guerra de Irán.