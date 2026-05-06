Si hoy te toca repostar en Ceuta, aquí tienes una guía práctica con los precios actualizados (jueves, 7 de mayo de 2026) según el Ministerio para la Transición Ecológica. En esta ronda se han analizado 10 estaciones y los datos muestran diferencias claras entre marcas y ubicaciones, especialmente en la Gasolina 95 y el Diésel.
Como referencia, el promedio de Gasolina 95 está en 1,485 €/L (mínimo 1,479, máximo 1,499). La Gasolina 98 marca un promedio de 1,520 €/L y el Diésel A se sitúa en 1,675 €/L (mínimo 1,659, máximo 1,679). Dicho de otro modo: con el mismo surtidor, el ahorro puede notarse.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,479 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n–frente Playa del Chorrillo, s/n, Ceuta): 1,479 €/L
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n, Ceuta): 1,479 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,479 €/L
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,488 €/L
Gasolina 98
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,518 €/L
- SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,518 €/L
- SHELL (Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,518 €/L
- DISA (Varadero, Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,518 €/L
- DISA (Puerto, Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,518 €/L
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, s/n, Ceuta): 1,659 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n, Ceuta): 1,659 €/L
- SHELL (Muelle Dato, Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1,678 €/L
- SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n, Ceuta): 1,678 €/L
- SHELL (Catena, Avenida Martínez Catena, 6, Ceuta): 1,678 €/L
Las más caras
En el lado opuesto, estas son las referencias más altas para Gasolina 95 dentro del listado de hoy, según el mismo Ministerio para la Transición Ecológica:
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1,499 €/L
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,488 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1,488 €/L
Consejos
- Compensa la diferencia: si haces varios repostajes al mes, elegir entre el mínimo y el máximo de 95 puede marcar la diferencia en el gasto total.
- Revisa el tipo de combustible: muchos conductores comparan “gasolina” en general, pero los mejores precios cambian entre 95, 98 y Diésel A.
- Planifica con margen: los precios pueden variar; conviene volver a consultar el listado cuando toque repostar.
- Ten en cuenta la ubicación: el “más barato” en 5 minutos no siempre coincide con el “más barato al final”, si te obliga a hacer un desvío.
Fuente: datos del Ministerio para la Transición Ecológica (jueves, 7 de mayo de 2026).