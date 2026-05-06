El jueves 7 de mayo de 2026, el precio medio de la luz en España se sitúa en 0,1433 €/kWh, con un patrón claro: durante la tarde aparece un tramo muy competitivo y, en cambio, la noche deja el pico máximo del día.

Según los datos para hoy, la hora más barata está entre 14 y 15 h (0,0491 €/kWh), mientras que la hora a evitar es 21-22 h, cuando el precio sube hasta 0,2701 €/kWh. Con ese mapa en mente, conviene desplazar consumos como lavadora, lavavajillas o parte de la carga del horno hacia el mediodía o la primera tarde.

Horas clave para ahorrar: ojo al pico de 21-22 h

Hoy la jornada funciona a dos velocidades. Por un lado, destaca la franja más económica de la tarde, con un coste en torno a 0,05 €/kWh; y por otro, se observa un salto en la noche.

Hora más barata: 14:00 – 15:00 con 0,0491 €/kWh .

con . Franja más económica: 14:00 – 16:00 (aprox. 0,05 €/kWh ).

(aprox. ). Hora más cara: 21:00 – 22:00 con 0,2701 €/kWh.

Si puedes programar tareas de ciclo largo (lavadora, lavavajillas) para el mediodía o la primera parte de la tarde, es donde más margen hay. Y, si tienes que consumir justo por la noche, trata de reducir el uso en el tramo 21-22 h.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la mañana al pico nocturno

Durante la madrugada, el precio se mueve en niveles relativamente contenidos (con valores alrededor de 0,11 a 0,15 €/kWh), lo que puede encajar en consumos puntuales si ya los tienes automatizados.

En la mañana, la tendencia es más irregular: se aprecian horas más caras y otras más suaves, pero el mensaje de hoy empieza a estar claro cuando se acerca el mediodía.

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La tarde es, con diferencia, la parte más favorable. Tras niveles moderados, aparece el tramo más barato, con un coste muy bajo especialmente entre 14 y 16 h, ideal para acumular trabajo de electrodomésticos.

La noche cambia el tono. A partir del final de la tarde, el precio va escalando con fuerza y culmina en el pico de 21-22 h (0,2701 €/kWh), para después comenzar a bajar de nuevo hacia el final del día.

Precio de la luz por horas (07/05/2026)