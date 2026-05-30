Domingo, 31 de mayo de 2026. Si estás pensando en repostar en Ceuta, te interesa saber cómo se mueven los precios: el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1,486 €/L (con un rango entre 1,469 y 1,499). Para la Gasolina 98, el promedio es de 1,513 €/L, y el Gasóleo A promedia 1,596 €/L (mín 1,579, máx 1,608). Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica (Ministerio para la Transición Ecológica).
Las gasolineras más baratas hoy
Con 10 estaciones analizadas, la diferencia entre la opción más barata y la más cara existe, así que merece la pena comprobar el surtidor antes de llenar el depósito.
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.469 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.469 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.488 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.488 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.488 €/L
Gasolina 98
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.518 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.518 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.518 €/L
Diésel
- ON365 (Muelle Alfau, S/N, Ceuta): 1.579 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, Ceuta): 1.579 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N, Ceuta): 1.598 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8, Ceuta): 1.598 €/L
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10, Ceuta): 1.598 €/L
Las más caras
En el extremo opuesto, estas son las estaciones con precios más elevados en la muestra:
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N, Ceuta): 1.499 €/L (Gasolina 95)
- CEPSA (Avenida Martínez Cátena S/N-FRENTE Playa del Chorrillo, S/N, Ceuta): 1.499 €/L (Gasolina 95)
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27, Ceuta): 1.489 €/L (Gasolina 95)
En conjunto, el boletín del Ministerio para la Transición Ecológica refleja que, incluso dentro de una ciudad, la variación por estación puede marcar la diferencia en cada repostaje.
Consejos
- Compara antes de llenar: si vas a repostar por cantidad (por ejemplo, 30-40 litros), un salto de unos pocos céntimos por litro se nota en el total.
- Revisa el tipo de carburante: Gasolina 95, 98 y Diésel no siempre mantienen la misma “competencia” entre marcas.
- Planifica la ruta: el “mejor precio” puede no compensar si te obliga a dar más vueltas; valora el ahorro frente al tiempo y el consumo.
- Vuelve a consultar cuando cambie el día: los precios pueden variar; la referencia es el registro del Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.