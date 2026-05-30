El primer premio corresponde al número 09.996 y la serie 053, dotado con un pago al contado de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante dos décadas, en una jornada que define además cuatro extracciones adicionales

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este sábado, 30 de mayo de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo del Sueldazo del Fin de Semana. Esta convocatoria de azar, desarrollada de manera regular en la ciudad de Madrid, ha deparado un reparto de la fortuna encabezado por el número 09.996 y la serie 053 como la combinación agraciada con el premio principal de la jornada. Los participantes que disponen de cupones oficiales validados para esta fecha pueden proceder a la comprobación de sus resguardos para verificar si sus cifras coinciden con las extracciones de los bombos institucionales.

Las cifras y series que configuran el resultado definitivo de este sábado quedan establecidas de la siguiente manera tras el cierre del escrutinio oficial:

Primer premio principal: Número 09.996, con la serie 053

Premios adicionales de segunda categoría:

Segunda extracción: Número 00.512, con la serie 016

Tercera extracción: Número 48.074, con la serie 004

Cuarta extracción: Número 67.578, con la serie 021

Quinta extracción: Número 64.595, con la serie 010

Distribución de la escala de premios y cuantías del Sueldazo principal

La estructura del sorteo del Sueldazo de la ONCE de los sábados ofrece una amplia gama de niveles económicos en función de los aciertos de las cifras y la serie, distribuyendo el dinero recaudado de forma decreciente según la normativa del juego:

Gran Premio Mayor: Concedido al acierto de las cinco cifras y la serie del primer premio, otorgando al portador la cantidad de 300.000 euros al contado junto con un sueldo de 5.000 euros mensuales durante un periodo ininterrumpido de 20 años.

Premios a las cinco cifras: Se distribuyen un total de 54 premios de 20.000 euros cada uno para los cupones que coincidan con las cinco cifras principales, pero no cuenten con la serie ganadora.

Premios por terminaciones: * Un total de 495 premios de 200 euros para los cupones cuyas cuatro últimas cifras coincidan con la extracción principal.

4.950 premios de 30 euros asignados a las tres últimas cifras del número ganador.

49.500 premios de 4 euros dirigidos a los resguardos con las dos últimas cifras correctas.

Reintegro: Un volumen de 495.000 premios de 2 euros destinados a todos los cupones que coincidan con la última cifra del número premiado, permitiendo recuperar el valor básico del boleto.

Extracciones adicionales y normativa del fondo de reserva

De forma complementaria al premio principal, el reglamento técnico del Sueldazo de la ONCE contempla la realización de cuatro extracciones adicionales (de la 2ª a la 5ª extracción), las cuales generan sus propios rangos de beneficio para los jugadores de la jornada:

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Sueldos secundarios: Se otorgan cuatro premios fijos de 2.000 euros al mes durante un periodo de 10 años para aquellos cupones que logren validar de forma conjunta las cinco cifras y la serie de cualquiera de estas cuatro extracciones adicionales.

Premios menores por extracción: Se autorizan un total de 216 premios de 400 euros asignados directamente a las cinco cifras de estas extracciones complementarias, sin requerir la coincidencia de la serie.

La normativa de la organización estipula de forma rigurosa que en un mismo cupón físico solo se pueden acumular de manera simultánea los premios pertenecientes a la primera y a la segunda categoría del escrutinio. Asimismo, se establece que todos los cupones del Sueldazo presentan un plazo de caducidad fijado en 30 días naturales, contados de forma obligatoria a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo correspondiente, perdiéndose el derecho al cobro una vez expirado dicho intervalo.

Para los casos específicos en los que alguna de las dotaciones de la segunda categoría quede desierta por no haberse vendido el cupón correspondiente, la ONCE dispone un mecanismo técnico de compensación. Mediante este sistema, la institución acumulará un importe neto de 240.000 euros con la finalidad de incrementar los fondos destinados a los premios al contado de primera y segunda categoría en las futuras convocatorias del juego.

Emisión del producto y canales informativos de los sorteos diarios

La planificación del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE se efectúa de forma sistemática todos los sábados y domingos a partir de las 21:25 horas en la capital del Estado. Para la estructuración comercial del juego, la emisión total de cada sorteo está compuesta de manera fija por 100.000 números diferentes de cinco cifras cada uno, abarcando el espectro numérico que va desde el 00000 hasta el 99999. Cada uno de estos números cuenta, a su vez, con un indicador de serie que varía de forma progresiva entre el número 1 y el 55 para determinar los ganadores de las escalas superiores.

Los ciudadanos interesados en realizar el seguimiento pautado del resto de las rifas oficiales y comprobar los resultados diarios de la lotería en el país pueden acceder a las actualizaciones informativas a través de la sección de resultados de sorteos de los portales autorizados y las administraciones de juego colaboradoras.