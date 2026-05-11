El Banco Central Europeo ha lanzado un aviso sobre el modo en que los hogares de la zona euro gestionan sus ahorros. Según su informe sobre integración y estructura financiera, las familias europeas mantienen una parte muy elevada de su dinero en depósitos bancarios y otros productos de baja rentabilidad, una estrategia que puede limitar su capacidad para complementar las pensiones públicas en el futuro.

El organismo considera que este comportamiento responde, en parte, a la aversión al riesgo, al desconocimiento financiero y a la preferencia por productos considerados seguros. Sin embargo, advierte de que esa decisión reduce el potencial de rentabilidad a largo plazo y dificulta que el ahorro familiar se canalice hacia inversiones productivas, como acciones cotizadas o bonos corporativos.

Los datos reflejan el peso del ahorro conservador en Europa. En el segundo trimestre de 2025, los depósitos y el efectivo representaban el 32% de la cartera financiera de los hogares de la zona euro, frente al 11% en Estados Unidos. En cambio, las acciones cotizadas mantenidas directamente por las familias europeas suponían solo el 5% de sus carteras, muy lejos del 31% registrado en Estados Unidos.

El BCE también señala que las participaciones en fondos de inversión, derechos de pensión y productos aseguradores representan el 38% de los activos financieros de los hogares. Aun así, el organismo cree que una mayor exposición a instrumentos de inversión a largo plazo podría mejorar la rentabilidad del ahorro y ayudar a sostener el nivel de vida durante la jubilación.

La preocupación llega en un contexto de envejecimiento de la población y presión creciente sobre los sistemas públicos de pensiones. El BCE advierte de que, en sociedades europeas cada vez más envejecidas, los sistemas de reparto pueden afrontar tensiones de sostenibilidad, por lo que obtener mayores rendimientos del ahorro privado podría aportar un colchón adicional para los futuros jubilados.

El informe también vincula este problema con la fragmentación de los mercados financieros europeos. Aunque la integración financiera de la zona euro ha mejorado desde 2022 en mercados de deuda y crédito interbancario, el BCE advierte de que la integración de los mercados de renta variable ha retrocedido y que la inversión transfronteriza en acciones dentro de la zona euro está estancada.

Para el banco central, esta fragmentación provoca un desajuste entre el elevado nivel de ahorro de Europa y sus necesidades de inversión. Es decir, hay mucho dinero acumulado en los hogares, pero no siempre llega a empresas innovadoras o proyectos productivos que podrían reforzar la competitividad europea a largo plazo.

La Comisión Europea trabaja en la llamada unión de ahorros e inversiones, una estrategia que busca crear un mercado financiero más integrado y eficiente para que los ciudadanos tengan más opciones de inversión y las empresas accedan con más facilidad al capital. El BCE respalda ese objetivo y considera clave mejorar la educación financiera, simplificar productos y reducir barreras entre países.

El mensaje de fondo es claro: ahorrar seguirá siendo necesario, pero el BCE cree que hacerlo únicamente mediante depósitos de baja rentabilidad puede resultar insuficiente para garantizar una jubilación cómoda. La institución no plantea sustituir las pensiones públicas, sino reforzar el ahorro privado a largo plazo como complemento ante los desafíos demográficos y económicos de la eurozona.