Arranca junio con una buena noticia para quienes repostan a diario en Ceuta: hoy lunes, 1 de junio de 2026 hay diferencias claras entre estaciones. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 gasolineras, con un promedio de 1.486 €/L en Gasolina 95 (mín 1.469, máx 1.499), 1.513 €/L en Gasolina 98 y 1.596 €/L en Diésel A (mín 1.579, máx 1.608). Con estos datos, merece la pena echar un vistazo antes de repostar y ajustar el bolsillo.
Las gasolineras más baratas hoy
Para facilitar la decisión, destacamos las cinco opciones con mejor precio en cada combustible, dentro del listado de estaciones analizadas por el Ministerio.
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.469 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.469 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.488 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.488 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.488 €/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.518 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.518 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.518 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.579 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.579 €/L
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.598 €/L
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.598 €/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.598 €/L
Las más caras
En el otro extremo, estas son las estaciones con precios más altos en el corte analizado hoy para Gasolina 95. En un contexto donde el rango va desde 1.469 hasta 1.499 €/L, la diferencia por litro puede notarse si repostamos con frecuencia.
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.489 €/L
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos para Ceuta, lunes 1 de junio de 2026).
Consejos
- Compara por litro y no solo por marca: en el promedio de hoy hay diferencias que justifican mirar la tabla antes de llenar.
- Si puedes, ajusta el repostaje: cuando estás cerca de una estación del grupo más barato (ON365 en varios casos), suele compensar planificar.
- Ojo con el tipo de combustible: Gasolina 95, 98 y diésel pueden variar de forma distinta; elige la opción correcta para tu vehículo.
- Revisa el rango: hoy el mejor precio de 95 está en 1.469 €/L, mientras que el máximo observado llega a 1.499 €/L. Ese margen puede sumar.
Si quieres, mañana te volvemos a traer la actualización con precios por tipo de combustible para que sigas optimizando cada repostaje con información oficial del Ministerio para la Transición Ecológica.