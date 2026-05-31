El precio de la luz para hoy, lunes 1 de junio de 2026, marca un promedio de 0,1449 €/kWh. Es un día que se puede aprovechar: hay una franja claramente más barata y, en cambio, la última parte de la noche concentra el coste más alto.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 16-17 h (con 0,056 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h, cuando el precio sube hasta 0,2855 €/kWh. Si puedes programar consumos, hoy hay margen para ajustar hábitos y reducir el impacto del tramo caro.

Horas clave para ahorrar: programa en el valle y evita el pico

Para optimizar el gasto doméstico, la recomendación es clara: céntrate en la franja más económica del día (indicada con 0,06 €/kWh), y deja para más tarde —o para otra fecha— el momento de mayor precio.

Hora más barata: 16-17 h a 0,056 €/kWh .

a . Hora más cara (pico a evitar): 21-22 h a 0,2855 €/kWh .

a . Franja más económica: con 0,06 €/kWh.

Este tipo de patrón suele funcionar bien para mover tareas como lavadora, lavavajillas o la carga de algunos electrodomésticos hacia la tarde, en lugar de hacerlas justo en la franja en la que el precio se dispara.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la mañana a la noche

Madrugada: el precio se mantiene en niveles relativamente contenidos, aunque con pequeñas oscilaciones. Es una ventana que puede encajar para consumos ligeros o continuos si tu tarifa y hábitos lo permiten.

Mañana: en la parte de la mañana el precio alterna entre tramos moderados y otros más altos. Destaca un tramo temprano con precio más bajo (como el bloque de 09-10 h), mientras que otros bloques suben respecto a ese mínimo.

Tarde: aquí aparece el mejor escenario del día. El precio baja con fuerza hacia 14-15 h y 15-16 h, hasta llegar al mínimo en 16-17 h. Si necesitas hacer consumos de mayor potencia, es el momento preferible.

Noche: a partir de la tarde el precio vuelve a subir y culmina en el pico máximo de la jornada, en 21-22 h. Tras ese tramo, el precio desciende, pero se mantiene por encima de los mejores horarios de la tarde, por lo que conviene evitar “apagar y encender” los consumos grandes en esa ventana cara.

Precio de la luz por horas (01/06/2026)

00:00 – 01:00: 0.13 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1237 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1232 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.125 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.1272 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1344 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1555 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.1746 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.1684 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.0932 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.1359 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1331 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.1351 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1263 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.058 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0593 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.056 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0676 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1643 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.2108 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.2632 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.2855 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2238 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2048 €/kWh