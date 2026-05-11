La combinación ganadora de este lunes ha correspondido a los números 6, 16, 22, 32, 34 y 41, con un bote en juego de 19,7 millones de euros

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 11 de mayo de 2026, una nueva jornada del sorteo de La Primitiva, la modalidad de azar más emblemática de la administración española. En la extracción realizada esta noche en el Salón de Sorteos de Madrid, la fortuna ha definido una combinación que podría repartir un premio de Categoría Especial de 19,7 millones de euros, acumulado tras no registrarse acertantes de máxima categoría en la sesión anterior.

Tras el acto oficial, la combinación ganadora ha quedado configurada por los siguientes números:

6 – 16 – 22 – 32 – 34 – 41

Número complementario: 30

30 Reintegro: 3

Historia y funcionamiento del sorteo

La Lotería Primitiva goza de una profunda tradición en España, teniendo su origen bajo el reinado de Carlos III el 10 de diciembre de 1763. Concebida inicialmente para recaudar fondos para las arcas del Estado sin recurrir a nuevos impuestos, se mantuvo vigente hasta 1862. Tras más de un siglo de ausencia, el sorteo fue recuperado en el año 1985, manteniendo una estructura muy similar a la actual.

En el procedimiento actual, se extraen seis números que conforman la combinación ganadora, seguidos de un séptimo número denominado complementario y un reintegro. El coste de la participación se mantiene fijo en un euro desde enero de 2010. Los participantes pueden seleccionar sus seis cifras entre el 1 y el 49 de forma manual o aleatoria, permitiéndose hasta ocho combinaciones simples en un mismo boleto o una apuesta múltiple de más números.

Categorías de premios y el sorteo Joker

La estructura de premios de La Primitiva se divide en diversas escalas de acierto para distribuir la recaudación:

Categoría Especial: Seis aciertos más el reintegro.

Seis aciertos más el reintegro. 1.ª Categoría: Seis aciertos de la combinación ganadora.

Seis aciertos de la combinación ganadora. 2.ª Categoría: Cinco aciertos y el número complementario.

Cinco aciertos y el número complementario. 3.ª a 5.ª Categoría: Correspondientes a cinco, cuatro y tres aciertos respectivamente.

Asimismo, desde septiembre de 2012, el sistema ofrece la posibilidad de participar en el Joker. Este sorteo asociado y opcional asigna un número aleatorio de siete cifras al resguardo, otorgando la posibilidad de ganar hasta un millón de euros a aquellos apostantes que logren la coincidencia total de las bolas en el mismo orden de extracción.

PUBLICIDAD

El sorteo de La Primitiva se celebra con una periodicidad de tres veces por semana, concretamente cada lunes, jueves y sábado, a las 21:40 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Como es preceptivo, los resultados oficiales deben ser verificados a través de la lista proporcionada por la propia sociedad estatal.