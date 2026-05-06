El IBEX 35 firmó este miércoles 6 de mayo de 2026 un cierre claramente positivo, en 18.104,30 puntos, con una subida de 2,47% ( +436,60 puntos). Tras abrir en 17.843,30, el selectivo español se mantuvo en modo recuperación durante la jornada, apoyado por un máximo intradía en 18.217,90 y un mínimo en 17.831,30.

Según datos de Yahoo Finance, la sesión dejó un contraste notable con el cierre previo: el índice venía de 17.667,70 puntos, y hoy logró un avance que vuelve a colocar la tendencia en territorio favorable. La secuencia completa de las últimas jornadas sugiere un mercado que alterna impulsos de rebote con tramos de corrección, pero que, al menos en esta fecha, ha priorizado la recuperación.

Cómo cerró el IBEX 35

La foto del día dibuja una sesión de volatilidad controlada, con el índice arrancando por debajo del cierre anterior para, después, remontar y terminar por encima de la apertura. El rango intradía —entre 17.831,30 y 18.217,90— refleja que los inversores tuvieron que negociar en varias ocasiones el rumbo de la cotización, hasta decantarse por el alza al final de la sesión.

En términos de dirección, el IBEX 35 consolidó la tendencia al alza indicada para el día, un movimiento que suele interpretarse como un ajuste de posicionamiento tras jornadas previas de menor fortaleza. El salto porcentual del 2,47% es especialmente relevante si se compara con el tono mixto de las últimas sesiones, donde el índice ha alternado caídas y recuperaciones.

Claves del movimiento de hoy

Remontada tras la apertura : el índice abrió en 17.843,30 y terminó en 18.104,30, dejando una recuperación neta.

: el índice abrió en 17.843,30 y terminó en 18.104,30, dejando una recuperación neta. Máximo intradía : tocó 18.217,90, señal de que la demanda apareció con fuerza.

: tocó 18.217,90, señal de que la demanda apareció con fuerza. Resistencia en mínimos : el mínimo se situó en 17.831,30, por debajo de la apertura, aunque sin consolidar el tramo bajista.

: el mínimo se situó en 17.831,30, por debajo de la apertura, aunque sin consolidar el tramo bajista. Reacción sobre el cierre anterior: el rebote frente a 17.667,70 refuerza el carácter de “vuelta al alza” del día.

Referencia: Yahoo Finance recoge el cierre en 18.104,30 puntos y la variación de +2,47% para la sesión del miércoles 6 de mayo de 2026.

Evolución de la semana

Mirando hacia atrás, la semana ofrece una secuencia que combina altibajos. El punto de partida reciente muestra que el mercado ha estado encontrando precios de equilibrio con rapidez, aunque todavía lejos de una línea ascendente uniforme.

2026-04-29 : cierre en 17.642,80 puntos (con apertura 17.752,70).

: cierre en 17.642,80 puntos (con apertura 17.752,70). 2026-04-30 : el índice repuntó a 17.781,00, aunque con apertura muy inferior (16.632,90) y mínimo en 16.591,90, señal de un día especialmente exigente.

: el índice repuntó a 17.781,00, aunque con apertura muy inferior (16.632,90) y mínimo en 16.591,90, señal de un día especialmente exigente. 2026-05-04 : retrocedió hasta 17.356,10, pese a un arranque más alto (17.829,10), con mínimo en 17.308,20.

: retrocedió hasta 17.356,10, pese a un arranque más alto (17.829,10), con mínimo en 17.308,20. 2026-05-05 : cerró en 17.667,70, recuperando desde el mínimo de 17.330,40.

: cerró en 17.667,70, recuperando desde el mínimo de 17.330,40. 2026-05-06: hoy recupera con fuerza, cerrando en 18.104,30 y superando con claridad el cierre de la víspera.

Así, el patrón de los últimos cinco cierres sugiere que el IBEX 35 está reaccionando a los cambios de expectativas macro y de tipos. Cuando el índice amplía el rango y termina en positivo, normalmente indica que los inversores no solo cubren pérdidas, sino que se reposicionan para el tramo que queda por delante.

Euríbor y mercados

En el plano de tipos, el Euríbor actúa como termómetro indirecto de la transmisión de la política monetaria a los hogares y empresas en España. Aunque hoy no se citan cifras concretas, el contexto general del mercado de deuda suele seguir de cerca la evolución de las expectativas sobre la senda de tipos de interés en Europa. En momentos de mayor claridad sobre inflación y crecimiento, el sentimiento suele trasladarse a la renta variable mediante el coste de financiación y la valoración de sectores sensibles a tipos.

Para el inversor, esta relación se traduce en dos lecturas habituales: por un lado, cuando el mercado anticipa estabilidad o bajadas graduales de tipos, los activos de riesgo tienden a encontrar más soporte; por otro, si resurgen expectativas de tipos más altos durante más tiempo, la renta variable puede sufrir por el impacto en márgenes y descuento de beneficios.

Con el IBEX 35 cerrando hoy con una subida del 2,47%, la jornada transmite un mensaje: pese a la incertidumbre habitual en torno a tipos y deuda, el mercado español ha sido capaz de consolidar una sesión de recuperación. El siguiente paso será comprobar si el impulso se mantiene en la apertura de la próxima sesión y si el índice respeta los niveles ganados.

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Cierre: 18.104,30 puntos (+2,47%). Tendencia: al alza. Datos: Yahoo Finance.