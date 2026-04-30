El sorteo de EuroDreams de hoy, jueves 30 de abril de 2026, forma parte de la programación de Loterías y Apuestas del Estado para esta jornada. El resultado se comunica en la franja nocturna, junto a la emisión de La Primitiva y El Joker, prevista a partir de las 21:40 horas.

La combinación ganadora de EuroDreams de hoy, jueves 30 de abril de 2026, es: XX, XX, XX, XX, XX y XX. El número Sueño es el X.

EuroDreams es un sorteo europeo en el que los participantes juegan una combinación de seis números y un número adicional denominado Sueño. El premio principal anunciado para este juego es de 20.000 euros al mes durante 30 años, según la información de Loterías y Apuestas del Estado.

Para comprobar una apuesta, los jugadores deben revisar tanto los seis números de la combinación principal como el número Sueño. Las distintas categorías de premio dependen del número de aciertos obtenidos en cada boleto.

El resultado oficial de EuroDreams se publica tras la celebración del sorteo en los canales de Loterías y Apuestas del Estado. Como en el resto de juegos, se recomienda confirmar siempre la combinación ganadora en fuentes oficiales antes de reclamar cualquier premio.