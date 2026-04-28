El precio de la luz para hoy miércoles 29 de abril de 2026 marca un precio medio de 0,1399 €/kWh. La jornada combina tramos con oportunidades claras para mover consumos y, al mismo tiempo, un pico caro en la noche que conviene vigilar si quieres recortar la factura.

Según los datos de hoy, la hora más barata es de 15-16 h con 0,0523 €/kWh, mientras que la hora más cara es de 21-22 h con 0,2486 €/kWh. En conjunto, es un día donde la estrategia de ahorro pasa por concentrar tareas en el tramo de menor precio y reducir el consumo en la franja nocturna cara.

Horas clave para ahorrar hoy (29/04/2026)

Si puedes elegir ventana horaria, hoy encaja especialmente bien el “cuadrar el consumo” en las horas más baratas: 15-16 h es la mejor opción del día con 0,0523 €/kWh. Justo después, la demanda empieza a encarecerse, y por la noche aparece el punto más sensible.

Ojo con el tramo a evitar: 21-22 h es la hora a evitar y acumula el precio más alto del día, 0,2486 €/kWh. Para planificar el día, toma como referencia la franja más económica, situada en el entorno de 0,06 €/kWh, que ayuda a ajustar hábitos como poner lavadora, lavavajillas o programar parte de la carga nocturna cuando el precio baja.

Evolución por tramos: qué esperar de la madrugada a la noche

Madrugada (00-06 h): arranca el día con precios alrededor de valores próximos a 0,11-0,12 €/kWh durante buena parte de la noche, con un tramo estable que puede servir para consumos que no requieran margen, siempre que no tengas alternativas mejores.

Mañana (06-12 h): el coste empieza a subir a partir de las primeras horas, con valores que se mantienen más elevados en comparación con la madrugada. Entre las 10-12 h se observan los niveles más altos del bloque matinal, lo que sugiere evitar picos innecesarios si tu dispositivo tiene opción de programación.

Tarde (13-18 h): aquí llega la parte más interesante para el ahorro. Tras un salto hacia una franja más favorable alrededor de 14-16 h, aparece el mínimo del día en 15-16 h (0,0523 €/kWh). Desde ahí, el precio se mantiene relativamente bajo comparado con la mañana y, aunque empieza a recuperarse hacia el final de la tarde, sigue siendo mejor que la noche.

Noche (19-24 h): la última parte del día vuelve a encarecerse de forma clara. Especialmente de 21-22 h se registra el pico máximo (0,2486 €/kWh), y después el precio baja, pero no vuelve a los mínimos de la tarde. Si tienes margen, concentra la energía antes de esa franja.

Precio de la luz por horas (miércoles 29/04/2026)