La UEFA Europa League disputó este jueves 23 de julio de 2026 su 2nd Qualifying Round, con nueve partidos repartidos entre Europa y presencia de equipos que buscaron dar un paso decisivo rumbo a la fase siguiente.

La jornada dejó resultados apretados y algunos triunfos contundentes. Destacó la victoria del Maccabi Tel Aviv ante el Sheriff Tiraspol, el triunfo del PAOK en Dynamo Kyiv y el éxito de Ferencvarosi TC frente al Twente. También hubo empates como el del Hammarby FF ante Anderlecht y el del Qarabag contra el CSKA Sofia, además de cierres con marcador corto en varios duelos.

Marcadores de la UEFA Europa League (2nd Qualifying Round) — 23/07/2026

Qarabag 0 – 0 CSKA Sofia

Hammarby FF 1 – 1 Anderlecht

Tromso 0 – 1 Hradec Králové

Dynamo Kyiv 2 – 3 PAOK

Sheriff Tiraspol 0 – 5 Maccabi Tel Aviv

Beşiktaş 1 – 0 FC Midtjylland

FC ST. Gallen 2 – 1 Benfica

Twente 1 – 2 Ferencvarosi TC

HNK Hajduk Split 2 – 0 Pafos

Resumen rápido

Entre los 9 enfrentamientos, se registraron empates (Qarabag-CSKA Sofia y Hammarby FF-Anderlecht) y varios equipos resolvieron con marcadores ajustados o con margen claro, como el 0-5 del Maccabi Tel Aviv y el 2-3 del PAOK.