La UEFA Europa League disputó este jueves 23 de julio de 2026 su 2nd Qualifying Round, con nueve partidos repartidos entre Europa y presencia de equipos que buscaron dar un paso decisivo rumbo a la fase siguiente.
La jornada dejó resultados apretados y algunos triunfos contundentes. Destacó la victoria del Maccabi Tel Aviv ante el Sheriff Tiraspol, el triunfo del PAOK en Dynamo Kyiv y el éxito de Ferencvarosi TC frente al Twente. También hubo empates como el del Hammarby FF ante Anderlecht y el del Qarabag contra el CSKA Sofia, además de cierres con marcador corto en varios duelos.
Marcadores de la UEFA Europa League (2nd Qualifying Round) — 23/07/2026
- Qarabag 0 – 0 CSKA Sofia
- Hammarby FF 1 – 1 Anderlecht
- Tromso 0 – 1 Hradec Králové
- Dynamo Kyiv 2 – 3 PAOK
- Sheriff Tiraspol 0 – 5 Maccabi Tel Aviv
- Beşiktaş 1 – 0 FC Midtjylland
- FC ST. Gallen 2 – 1 Benfica
- Twente 1 – 2 Ferencvarosi TC
- HNK Hajduk Split 2 – 0 Pafos
Resumen rápido
Entre los 9 enfrentamientos, se registraron empates (Qarabag-CSKA Sofia y Hammarby FF-Anderlecht) y varios equipos resolvieron con marcadores ajustados o con margen claro, como el 0-5 del Maccabi Tel Aviv y el 2-3 del PAOK.