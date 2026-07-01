Si repostar hoy en Ceuta es una prioridad, aquí tienes una foto rápida del precio gasolina Ceuta correspondiente al jueves, 2 de julio de 2026. El Ministerio para la Transición Ecológica ha analizado 10 estaciones y marca un rango de precios que puede suponer diferencias notables según el carburante y el punto de venta.

El promedio en la ciudad queda en Gasolina 95: 1,384 €/L (con mínimos de 1,359 €/L y máximos de 1,398 €/L). En Gasolina 98, el promedio es 1,423 €/L. Para Diésel A, el promedio se sitúa en 1,424 €/L (mínimo 1,378 €/L, máximo 1,458 €/L).

La clave, como siempre, está en comparar: con estos datos puedes decidir con más criterio si te conviene buscar la oferta más baja o mantener un punto habitual.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.359 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.359 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.379 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.379 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.379 €/L

En 95, el escalón de menor precio lo firman dos ubicaciones de ON365 con el mismo valor mínimo. El resto de opciones más competitivas se concentra en torno a 1,379 €/L.

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.409 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.409 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.428 €/L

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.428 €/L

(CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.428 €/L

Para la 98, el precio mínimo también recae en ON365 (1,409 €/L). A partir de ahí, las ofertas más baratas quedan en 1,428 €/L con varias referencias de SHELL.

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.378 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.378 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.398 €/L

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.398 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.398 €/L

Si buscas diésel, hoy el valor más bajo se encuentra en dos estaciones de ON365 con 1,378 €/L. La siguiente barrera relevante aparece en 1,398 €/L.

Las más caras

Para completar el mapa de precios del día, estas son las opciones con el coste más alto en las referencias indicadas:

DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.398 €/L (Gasolina 95)

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): (Gasolina 95) DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.398 €/L (Gasolina 95)

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): (Gasolina 95) SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.398 €/L (Gasolina 95)

En gasolina 95, la diferencia entre el mínimo (1,359 €/L) y el máximo (1,398 €/L) marca una distancia clara para quien esté decidiendo entre varios puntos cercanos.

Consejos

Compara por litro y no solo por marca: hoy el precio mínimo y máximo en 95 se separa por casi 0,04 €/L.

y no solo por marca: hoy el precio mínimo y máximo en 95 se separa por casi 0,04 €/L. Planifica la ruta : si la estación barata te queda lejos, calcula el coste del trayecto; a veces la diferencia se diluye.

: si la estación barata te queda lejos, calcula el coste del trayecto; a veces la diferencia se diluye. Vigila el carburante : 95, 98 y diésel no se mueven igual y lo que “sale mejor” cambia según la versión.

: 95, 98 y diésel no se mueven igual y lo que “sale mejor” cambia según la versión. Revisa antes de repostar: estos datos son una referencia puntual del análisis del jueves 2 de julio de 2026 y puede haber variaciones a lo largo del día.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.