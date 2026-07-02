Viernes 3 de julio de 2026. El precio medio de la luz para hoy se sitúa en 0,1375 €/kWh, con una jornada marcada por la diferencia entre el día y la noche. Mientras hay tramos bastante aprovechables, también aparece un punto de tensión en la franja vespertina-nocturna.
Según los datos disponibles, la hora más barata es de 14-15 h (con 0,0712 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h (llega a 0,2755 €/kWh). En conjunto, el día se mueve alrededor de ese contraste: oportunidades para cargar y cocinar de forma planificada, y precaución cuando el precio sube.
Horas clave para ahorrar: tarifa más baja a mediodía y cuidado con el pico nocturno
Si quieres ajustar el consumo doméstico sin complicarte, hoy hay una referencia clara:
- Hora más barata: 14-15 h con 0,0712 €/kWh.
- Franja más económica: 14-15 h, con 0,07 €/kWh.
- Hora más cara (ojo): 21-22 h con 0,2755 €/kWh.
¿Cómo se traduce esto en el día a día? Aprovecha para concentrar tareas intensivas como lavadora o lavavajillas en el tramo de mediodía. Y si necesitas horno u otros consumos puntuales, mejor moverlos hacia las horas donde el precio está más contenido, evitando especialmente el salto hacia la hora cara de la noche.
Evolución por tramos: de la mañana al inicio del valle, y una noche con subida
Madrugada: los primeros tramos de la jornada arrancan con precios alrededor de 0,12–0,14 €/kWh. Es un periodo relativamente estable, aunque no es el más competitivo del día.
Mañana: la tendencia mejora de forma clara: en 08-09 h baja hasta 0,1082 €/kWh y el mejor punto llega más tarde, con 09-10 h en 0,0726 €/kWh.
Tarde: después de ese mínimo de la mañana, la tarifa vuelve a subir en torno al mediodía, pero recupera su mejor valor en el tramo recomendado: 14-15 h marca el mínimo del día con 0,0712 €/kWh. Ese es el momento más interesante para desplazar consumos.
Noche: aquí es donde la jornada cambia de ritmo. El precio se eleva progresivamente y culmina en 21-22 h con el máximo de 0,2755 €/kWh. A partir de ahí, todavía se mantienen niveles altos frente a la tarde (por ejemplo, 22-23 h en 0,2114 €/kWh), por lo que conviene planificar para no depender de la noche si no es necesario.
Precio de la luz por horas (viernes 03/07/2026)
A continuación, el detalle de las 24 franjas disponibles para que puedas ajustar tus horarios:
- 00:00 – 01:00: 0,1402 €/kWh
- 01:00 – 02:00: 0,1264 €/kWh
- 02:00 – 03:00: 0,1245 €/kWh
- 03:00 – 04:00: 0,124 €/kWh
- 04:00 – 05:00: 0,1239 €/kWh
- 05:00 – 06:00: 0,1258 €/kWh
- 06:00 – 07:00: 0,1386 €/kWh
- 07:00 – 08:00: 0,1301 €/kWh
- 08:00 – 09:00: 0,1082 €/kWh
- 09:00 – 10:00: 0,0726 €/kWh
- 10:00 – 11:00: 0,1424 €/kWh
- 11:00 – 12:00: 0,1427 €/kWh
- 12:00 – 13:00: 0,1423 €/kWh
- 13:00 – 14:00: 0,1412 €/kWh
- 14:00 – 15:00: 0,0712 €/kWh
- 15:00 – 16:00: 0,0714 €/kWh
- 16:00 – 17:00: 0,0714 €/kWh
- 17:00 – 18:00: 0,0715 €/kWh
- 18:00 – 19:00: 0,1413 €/kWh
- 19:00 – 20:00: 0,165 €/kWh
- 20:00 – 21:00: 0,2392 €/kWh
- 21:00 – 22:00: 0,2755 €/kWh
- 22:00 – 23:00: 0,2114 €/kWh
- 23:00 – 24:00: 0,2 €/kWh