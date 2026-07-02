Viernes 3 de julio de 2026. El precio medio de la luz para hoy se sitúa en 0,1375 €/kWh, con una jornada marcada por la diferencia entre el día y la noche. Mientras hay tramos bastante aprovechables, también aparece un punto de tensión en la franja vespertina-nocturna.

Según los datos disponibles, la hora más barata es de 14-15 h (con 0,0712 €/kWh) y la hora a evitar es 21-22 h (llega a 0,2755 €/kWh). En conjunto, el día se mueve alrededor de ese contraste: oportunidades para cargar y cocinar de forma planificada, y precaución cuando el precio sube.

Horas clave para ahorrar: tarifa más baja a mediodía y cuidado con el pico nocturno

Si quieres ajustar el consumo doméstico sin complicarte, hoy hay una referencia clara:

Hora más barata: 14-15 h con 0,0712 €/kWh .

con . Franja más económica: 14-15 h , con 0,07 €/kWh .

, con . Hora más cara (ojo): 21-22 h con 0,2755 €/kWh.

¿Cómo se traduce esto en el día a día? Aprovecha para concentrar tareas intensivas como lavadora o lavavajillas en el tramo de mediodía. Y si necesitas horno u otros consumos puntuales, mejor moverlos hacia las horas donde el precio está más contenido, evitando especialmente el salto hacia la hora cara de la noche.

Evolución por tramos: de la mañana al inicio del valle, y una noche con subida

Madrugada: los primeros tramos de la jornada arrancan con precios alrededor de 0,12–0,14 €/kWh. Es un periodo relativamente estable, aunque no es el más competitivo del día.

Mañana: la tendencia mejora de forma clara: en 08-09 h baja hasta 0,1082 €/kWh y el mejor punto llega más tarde, con 09-10 h en 0,0726 €/kWh.

Tarde: después de ese mínimo de la mañana, la tarifa vuelve a subir en torno al mediodía, pero recupera su mejor valor en el tramo recomendado: 14-15 h marca el mínimo del día con 0,0712 €/kWh. Ese es el momento más interesante para desplazar consumos.

Noche: aquí es donde la jornada cambia de ritmo. El precio se eleva progresivamente y culmina en 21-22 h con el máximo de 0,2755 €/kWh. A partir de ahí, todavía se mantienen niveles altos frente a la tarde (por ejemplo, 22-23 h en 0,2114 €/kWh), por lo que conviene planificar para no depender de la noche si no es necesario.

Precio de la luz por horas (viernes 03/07/2026)

A continuación, el detalle de las 24 franjas disponibles para que puedas ajustar tus horarios: