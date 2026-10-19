El precio de la gasolina y el diésel en Ceuta este martes 20 de octubre de 2026 se mueve dentro de unos rangos que publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Con 10 estaciones analizadas, hoy destacan varias gasolineras por estar entre las más baratas en cada combustible.

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Para facilitar la comparación, a continuación se resumen los promedios y las estaciones con los precios más bajos, además de las más caras, según el informe del Ministerio.

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Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

En Gasolina 95, el promedio en Ceuta se sitúa en 1.616€/L, con un mínimo de 1.594€/L y un máximo de 1.624€/L (según el Ministerio para la Transición Ecológica).

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ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.594€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.594€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.614€

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.623€

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.623€

Gasolina 98

Para Gasolina 98, el promedio es de 1.641€/L en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Entre las opciones con precios más bajos aparecen las siguientes estaciones:

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623€

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.624€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.624€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.644€

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.653€

Diésel

En diésel, el promedio se sitúa en 1.725€/L, con un mínimo de 1.709€/L y un máximo de 1.734€/L, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica.

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709€

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709€

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728€

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.728€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728€

Las más caras

En el apartado de precios más altos en Ceuta, para Gasolina 95 aparecen las siguientes estaciones, con valores que se mueven entre 1.623€/L y 1.624€/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624€

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624€

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.623€

Consejos

Si vas a repostar este martes, compara siempre el precio por litro y no solo el establecimiento. En Ceuta, la diferencia entre el mínimo y el máximo en Gasolina 95 y en diésel permite ajustar la elección según el combustible que uses.

También conviene tener en cuenta que, aunque el promedio del día sirva de referencia, las variaciones entre gasolineras pueden ser notables. Para decidir con rapidez, busca primero las opciones en la franja baja y contrasta la dirección y el tiempo de desvío antes de elegir.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.

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