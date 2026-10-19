La Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta publica el calendario de farmacias de guardia para garantizar la atención farmacéutica durante todo el día. Hoy, martes, 20 de octubre de 2026, estas son las farmacias asignadas en Ceuta por zonas.

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Consulte la ubicación y el teléfono de cada establecimiento para elegir la opción más cercana según su zona y el turno correspondiente: Zona Centro, Campo Exterior y turno de noche.

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Zona Centro

DE LA PINTA (Centro), MARINA ESPAÑOLA Nº 64 (GRUPOS ALFAU), 956 51 23 96

Campo Exterior

CRUZ BLASCO (Campo Exterior), c/ Teniente Coronel Gautier, nº 46 (San José), 956 50 04 38

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Si necesita acudir en horario nocturno, lleve la receta médica preparada y verificada para agilizar la atención en la farmacia de guardia.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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