Ceuta cierra este sábado, 10 de octubre de 2026 con un seguimiento de precios sobre 10 estaciones: el precio medio de la Gasolina 95 es 1.619 €/L, la Gasolina 98 1.645 €/L y el Diésel (Gasóleo A) 1.725 €/L, según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
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Si quieres ajustar el gasto al repostar en la ciudad, a continuación están las estaciones con los precios más bajos y las más caros del análisis de hoy.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
La Gasolina 95 presenta la mayor dispersión entre mínimos y máximos. El precio mínimo registrado en Ceuta para esta categoría es de 1.604 €/L (Ministerio para la Transición Ecológica).
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- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.623 €
Gasolina 98
En Gasolina 98 el mínimo recogido por el Ministerio es de 1.623 €/L. El listado de hoy incluye varias estaciones en el entorno del Muelle Dato y del litoral.
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.653 €
Diésel
Para el Diésel (Gasóleo A), el precio mínimo del análisis es de 1.709 €/L. Las opciones más bajas de hoy se concentran en estaciones del eje de Muelle.
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.728 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €
Las más caras
En el extremo superior del informe, el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa como más caras varias estaciones en Gasolina 95, con precios de 1.624 €/L en los puntos que se detallan a continuación.
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €
Consejos
- Compara por tipo de carburante: la Gasolina 95, la 98 y el Diésel no mantienen la misma estructura de precios en Ceuta.
- Planifica el repostaje: si tu ruta te acerca al entorno del Muelle Dato o a la franja litoral, puedes ajustar el coste con los precios más bajos del día.
- Revisa el listado de hoy: los importes pueden variar; estos datos corresponden al 10 de octubre de 2026 y al análisis publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.
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