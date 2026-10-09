El sábado 10 de octubre de 2026 el precio medio de la luz se sitúa en 0,1559 €/kWh, según datos del informe del Precio de la luz para hoy 10/10/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO. En una jornada con tramos muy desiguales, el ahorro depende especialmente de ajustar el consumo a las horas más baratas.

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El sistema marca un semáforo AMARILLO y, dentro del día, destaca la diferencia entre el valle de mediodía y el pico de la noche. En el bloque horario más caro, entre 20:00 y 21:00, el precio es de 0,2845 €/kWh, mientras que durante la franja más barata se puede concentrar parte del gasto del hogar.

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Las horas clave para ahorrar: mínimo al final de la tarde y pico a última hora

Si el objetivo es reducir la factura, este sábado tiene dos señales claras. La hora más barata es 15:00 – 16:00, con 0,0004 €/kWh. En paralelo, la hora más cara es 20:00 – 21:00, con 0,2845 €/kWh.

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La franja más económica se concentra en 14:00 – 17:00, con un precio de referencia de 0,0009 €/kWh. Para familias de Ceuta, este es el momento más razonable para planificar consumos que no dependan de horarios estrictos, como lavadora o lavavajillas, siempre que la programación lo permita.

Evolución por tramos del día: de la mañana a la tarde, con la noche como punto de atención

Madrugada. El día arranca con precios relativamente elevados en comparación con el mediodía: en general se mueven por encima de 0,21 €/kWh entre 00:00 – 05:00, y bajan después con más claridad hacia las horas de la mañana.

Mañana. Tras un tramo aún alto en primeras horas, el coste cae con fuerza desde 09:00, y alcanza valores muy bajos hacia el cierre de la mañana: especialmente en 10:00 – 13:00, donde el precio llega a niveles cercanos a cero.

Tarde. La tarde es el tramo más rentable para el consumo. Entre 14:00 y 17:00 se concentra la parte más ventajosa del día, culminando en la hora más barata (15:00 – 16:00). Es un buen periodo para mover electrodomésticos y, si se usa, programar funciones que encajen mejor fuera de las horas de mayor coste.

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Noche. A partir de 18:00 el precio vuelve a subir con rapidez, y el salto final llega en la franja de 20:00 – 21:00, la más cara del día. Después, el coste se reduce de nuevo en las últimas horas, aunque se mantiene por encima de los valores del mediodía.

Precio de la luz por horas (sábado 10/10/2026)

00:00 – 01:00: 0,2182 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,218 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2209 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,2224 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,23 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,2322 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2317 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,242 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2395 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1517 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0284 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0008 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0015 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0021 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,002 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0004 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0004 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0331 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,1658 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,245 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2845 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2834 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2436 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,243 €/kWh

Fuente: Precio de la luz para hoy 10/10/2026 | Semáforo Selectra: AMARILLO. Datos horarios y precios medios indicados por el informe.

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