Ceuta amanece con precios de carburante ajustados y, como cada día, merece la pena comparar antes de repostar. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, se han analizado 10 estaciones en la ciudad este lunes 18 de mayo de 2026. El promedio de la gasolina 95 se sitúa en 1,495 €/L (con un mínimo de 1,479 €/L y un máximo de 1,499 €/L), mientras que la gasolina 98 promedia 1,526 €/L. En diésel, el promedio es de 1,645 €/L (mín 1,629 €/L, máx 1,649 €/L).

La buena noticia es que hay diferencias claras dentro de un rango relativamente estrecho: en gasolina 95, por ejemplo, algunas estaciones marcan el precio más bajo del día. A continuación, te dejamos un repaso directo a las gasolineras más baratas para que puedas elegir con criterio.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.498 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498 €/L

Gasolina 98

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.528 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528 €/L

Diésel

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.629 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.648 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.648 €/L

Las más caras

Si miramos el otro lado del marcador, en gasolina 95 aparecen varios puntos con el mismo precio más alto del listado. En concreto, según el Ministerio para la Transición Ecológica, las estaciones más caras para este carburante son:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499 €/L

Consejos

Compara por tipo de combustible: hoy la diferencia más clara está en gasolina 95 y diésel, así que el ahorro depende mucho de qué llenes.

hoy la diferencia más clara está en gasolina 95 y diésel, así que el ahorro depende mucho de qué llenes. Mira el precio por litro, pero piensa en tu ruta: elige la estación más barata que te encaje con el recorrido del día para evitar “gastos” en tiempo y trayecto.

elige la estación más barata que te encaje con el recorrido del día para evitar “gastos” en tiempo y trayecto. Haz el cálculo rápido: con diferencias de unos céntimos, repostar un depósito completo puede marcar la diferencia. Si vas a llenar, la comparación cobra más sentido.

con diferencias de unos céntimos, repostar un depósito completo puede marcar la diferencia. Si vas a llenar, la comparación cobra más sentido. Revisa antes de salir: los precios se mueven. Esta foto corresponde a lunes 18 de mayo de 2026 y está publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

¿Te interesa que el foco sea solo en gasolina 95, o prefieres que te prepare una guía práctica por zona de Ceuta según las estaciones más cercanas a ti?