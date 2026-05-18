El precio medio de la luz para el martes 19 de mayo de 2026 se sitúa en 0,1358 €/kWh, una cifra que ya marca la pauta del día: hay ventanas claras para consumir con menos coste, aunque con un tramo de la noche que se encarece notablemente.

Según los datos de la jornada, la hora más barata es de 17:00 a 18:00 (0,0644 €/kWh) y la hora a evitar es de 21:00 a 22:00 (0,2794 €/kWh). Con esa diferencia, el consejo es sencillo: planifica las tareas intensivas en horario de menor precio para reducir el impacto de la franja cara.

Horas clave para ahorrar hoy: la tarde baja y la noche se dispara

El martes 19/05/2026 funciona como una señal de “aprovecha la bajada” durante la tarde. La hora más barata llega entre 17 y 18 h con 0,0644 €/kWh, mientras que la hora más cara se concentra entre 21 y 22 h con 0,2794 €/kWh.

Además, destaca la franja más económica, con precios en torno a 0,06 €/kWh, ideal para concentrar consumos domésticos que no requieren inmediatez.

Si puedes, programa la lavadora o el lavavajillas para la tarde (especialmente alrededor de 17-18 h) y reserva el horno o picos de consumo para horas anteriores a la ventana cara de la noche.

Cómo evoluciona el precio por tramos: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada: el precio se mueve con valores relativamente contenidos, aunque con oscilaciones entre tramos cercanos. Es una fase útil si tienes consumos inevitables, pero no es la ventana principal de ahorro comparado con la tarde.

Mañana: aparecen periodos con precios más bajos y otros que suben, con especial atención a las horas que van hacia el mediodía, cuando el coste vuelve a ser menos favorable que en la franja barata de la tarde.

Tarde: es el tramo claramente mejor del día. El precio cae de forma marcada hacia el final de la tarde y culmina en el mínimo de 17-18 h (0,0644 €/kWh). Esta es la parte del día más recomendable para concentrar consumos que puedas ajustar.

Noche: a partir de la tarde, el precio va subiendo y alcanza el pico máximo de la jornada entre 21-22 h (0,2794 €/kWh). Si tienes que cocinar, secar o calentar con más potencia, intenta evitar esa franja y desplaza la mayor carga a horas anteriores o posteriores.

Precio de la luz por horas (martes 19/05/2026)

00:00 – 01:00: 0.1417 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1203 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1139 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1093 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.0973 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1077 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1168 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.1386 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.1469 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.0946 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.147 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.1441 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.144 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.1384 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0685 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0652 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0654 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0644 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1427 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.1863 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.2284 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.2794 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2102 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.1872 €/kWh