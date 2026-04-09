El precio de la luz para este jueves 9 de abril de 2026 marca una jornada especialmente favorable para el ahorro doméstico, con un precio medio de 0,1372 €/kWh que sitúa el semáforo energético en color amarillo. Lo más llamativo de la jornada es la aparición de un valle eléctrico excepcional entre las 14:00 y las 18:00 horas, con cinco franjas consecutivas que no superan los 0,07 €/kWh.

Esta configuración de precios convierte la tarde del jueves en una oportunidad única para concentrar los consumos más intensos del hogar. Las diferencias entre las horas más económicas y las más caras alcanzan los 0,17 €/kWh, lo que supone un margen de ahorro considerable para quienes ajusten sus hábitos de consumo.

Las horas clave para ahorrar al máximo

La franja horaria más económica del día se registra entre las 14:00 y 15:00 horas, con un precio de apenas 0,0598 €/kWh, seguida muy de cerca por las cuatro horas siguientes que mantienen tarifas similares. Esta ventana de cinco horas seguidas, desde las 14:00 hasta las 18:00, representa la mejor oportunidad para poner en marcha electrodomésticos de alto consumo como lavadora, lavavajillas u horno.

En el extremo opuesto, la hora más cara se concentra entre las 21:00 y 22:00 horas, alcanzando los 0,2282 €/kWh. Esta franja nocturna coincide con el pico de demanda doméstica y debe evitarse para consumos no esenciales. La diferencia respecto a la hora más barata multiplica el precio por casi cuatro, lo que evidencia la importancia de planificar el uso eléctrico.

Evolución del precio por tramos del día

La madrugada arranca con precios moderados en torno a los 0,14 €/kWh, descendiendo progresivamente hasta las 5:00 horas donde se registran los primeros valores por debajo de 0,12 €/kWh. El amanecer trae consigo una subida notable, especialmente intensa entre las 7:00 y 9:00 horas, donde los precios se acercan a los 0,19 €/kWh debido al inicio de la actividad laboral.

La mañana presenta una evolución irregular, con valores que oscilan entre los 0,13 y 0,16 €/kWh hasta el mediodía. El gran protagonista del día llega con la tarde, cuando los precios se desploman hasta niveles mínimos y se mantienen estables durante cuatro horas consecutivas. La noche recupera la tendencia alcista, con el pico máximo en la franja de las 21:00 horas, antes de descender nuevamente hacia valores más moderados en las últimas horas.

Precio de la luz por horas