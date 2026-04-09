Consulte los números premiados y las combinaciones ganadoras de la jornada de ayer para comprobar si su boleto ha resultado agraciado con los botes en juego

La fortuna volvió a repartirse este miércoles 8 de abril de 2026 a través de los tradicionales sorteos de la Bonoloto y el Cupón Diario de la ONCE. En una jornada marcada por la alta participación, los bombos dictaron las cifras que podrían haber cambiado la vida de muchos apostantes en toda España. A continuación, detallamos todos los resultados oficiales para que pueda realizar su comprobación de manera rápida y sencilla.

Resultado de la Bonoloto de ayer

El sorteo de la Bonoloto, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, arrojó una combinación ganadora con una presencia notable de números en la franja alta de la tabla. El bote en juego para los acertantes de primera categoría ascendía a los 600.000 euros.

Los resultados oficiales del miércoles 8 de abril son:

• Combinación ganadora: 23, 33, 35, 38, 46 y 49

• Número complementario: 06

• Reintegro: 6

Este sorteo, uno de los más populares debido a su frecuencia diaria y su coste de tan solo 0,50 euros por apuesta, sigue consolidándose como la opción favorita para quienes buscan premios millonarios con una inversión mínima.

Resultado de la ONCE: Cupón Diario y «La Paga»

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebró su histórico sorteo del Cupón Diario. En la jornada de ayer, el azar premió a un número que reparte 35.000 euros por billete, además del gran premio de «La Paga».

Los resultados de ayer miércoles son:

• Número premiado: 64322

• Serie (La Paga): 005

Aquellos que posean el cupón con el número 64322 y la serie 005 han resultado agraciados con La Paga de 36.000 euros al año durante 25 años, una renta que asegura estabilidad económica a largo plazo. Además, el sorteo premia a las terminaciones y el reintegro de la primera y última cifra.

Verificación oficial y cobro de premios

Se recuerda a todos los jugadores que esta información es de carácter informativo. Para garantizar la seguridad en el cobro, es imprescindible contrastar estos datos con las listas oficiales publicadas por Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.

1. ¿Dónde cobrar? Los premios menores pueden hacerse efectivos en cualquier administración de lotería o agente vendedor de la ONCE. Para premios mayores, deberá acudir a entidades bancarias concertadas o delegaciones territoriales.

2. Plazos: No olvide que los décimos de Lotería caducan a los tres meses, mientras que los cupones de la ONCE tienen un plazo de validez de 30 días naturales.

3. Hacienda: Los premios que superen los 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20% por parte de la Agencia Tributaria.