El conjunto de Íñigo Pérez busca unas históricas semifinales europeas en Vallecas frente al equipo liderado por Luka Jovic

El Rayo Vallecano se cita este jueves con la historia. El equipo franjirrojo afronta el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Conference League ante el AEK Atenas, con el sueño de alcanzar por primera vez en su centenaria trayectoria unas semifinales de competición continental. Bajo la dirección de Íñigo Pérez, el Rayo vive una de sus temporadas más ilusionantes, y el estadio de Vallecas se prepara para una noche de gala que puede marcar un antes y un después para el club madrileño.

No obstante, la tarea no será sencilla. Enfrente estará el conjunto griego, que cuenta en sus filas con un viejo conocido de la afición española: Luka Jovic. El exdelantero del Real Madrid ha recuperado su mejor versión en tierras helenas, sumando 19 goles en 41 partidos, convirtiéndose en la principal amenaza para la zaga vallecana.

Una cita con la historia en Vallecas

Llegar a las semifinales supondría para el Rayo Vallecano alcanzar una cota nunca antes vista en el barrio. El equipo espera que el «factor Vallecas» sea determinante para obtener un resultado positivo que le permita viajar a Atenas con garantías. Jugadores como Carlos Martín están llamados a liderar el juego ofensivo de un equipo que destaca por su valentía y presión asfixiante.

Por su parte, el AEK Atenas llega con la intención de hacer valer su experiencia en competiciones europeas y la racha goleadora de Jovic para amargar la fiesta a los de Íñigo Pérez.

Horario y dónde ver el Rayo Vallecano – AEK Atenas

Para todos aquellos aficionados que no puedan acudir al estadio, el partido podrá seguirse en directo a través de la televisión. Aquí están los detalles clave de la retransmisión:

• Horario: El encuentro comenzará a las 21:00 horas (hora peninsular española) de este jueves 9 de abril de 2026.

• Dónde ver: El partido se emitirá en directo y en exclusiva a través de la plataforma Movistar Plus+.

La emoción de la Conference League se traslada a Madrid en una noche donde el Rayo quiere demostrar que los sueños, por muy grandes que sean, pueden cumplirse en Vallecas.