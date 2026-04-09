El conjunto de Pedro Martínez busca certificar la ventaja de campo en el Roig Arena ante un Panathinaikos que llega en racha anotadora tras asaltar el Palau

El Valencia Basket vive un momento idílico en la máxima competición continental. Tras sellar matemáticamente su billete para los playoffs el pasado martes con una épica remontada ante el Armani Milán (102-96), el equipo taronja afronta este jueves 9 de abril de 2026 una auténtica final. Situados en la segunda posición de la tabla (23-13), los hombres de Pedro Martínez necesitan un triunfo ante el Panathinaikos para asegurarse terminar la fase regular entre los cuatro primeros y contar así con el factor pista en las eliminatorias previas a la Final Four de Atenas.

El Roig Arena volverá a ser una caldera en el tercer partido consecutivo como local para un Valencia que ha aprovechado los tropiezos de Real Madrid y Fenerbahçe para encaramarse a la zona noble de la clasificación. Sin embargo, las bajas de Sergio De Larrea y Xabi López-Arostegui obligarán al bloque taronja a un esfuerzo extra en la rotación.

Un Panathinaikos desatado en ataque

El rival que visita Valencia no podría ser más peligroso. El conjunto griego, dirigido por Ergin Ataman, llega tras asaltar el Palau Blaugrana (79-93) y sumar cinco victorias en sus últimos seis encuentros. Ocupan la sexta plaza (21-15) y presentan los mejores números ofensivos del último mes en la Euroliga, promediando casi 95 puntos por partido.

• Peligro exterior: La pareja formada por Kendrick Nunn y Nigel Hayes-Davis está castigando las defensas rivales con una eficacia asombrosa.

• Rotación recuperada: Los griegos ya cuentan con Grant y Osman, aunque viajan con las ausencias de Rogkavopoulos, Samodurov y Toliopoulos.

Antecedentes y balance histórico

El Valencia Basket se aferra a la estadística: el balance histórico en tierras valencianas es favorable a los locales por 4-2. Además, en el partido de ida, el equipo español logró imponerse en el OAKA por diez puntos (79-89), lo que les otorga una ventaja moral y el average particular provisional frente a los atenienses.

Horario y dónde ver el Valencia Basket – Panathinaikos

El partido, correspondiente a la jornada 37 de la fase regular de la Euroliga, se presenta como el evento deportivo del día en la capital del Turia:

• Horario: El balón al aire será a las 20:45 horas (hora peninsular española).

• Sede: Roig Arena (Valencia).

• Canal de TV: El encuentro se podrá seguir en directo a través de #Vamos (dial 8) de Movistar Plus+.